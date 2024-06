Cinq étudiants du Cégep de Lanaudière récompensés pour leur engagement

Cinq étudiants du Cégep de Lanaudière se sont mérités la Médaille de la lieutenante-gouverneure pour la jeunesse. Cette distinction vise à reconnaître l’engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi de jeunes qui s’illustrent positivement dans leur communauté.

Cégep à Joliette

Étudiant en Techniques d’éducation spécialisée, Nikolas Lavoie a reçu la prestigieuse mention à la suite de son stage d’études, réalisé à l’École secondaire Otapi, à Manawan. Dépassant les attentes de sa formation, il s’est distingué par sa grande implication dans divers projets, comme la création d’une ligue de soccer intérieur, ainsi que par son approche respectueuse de la culture atikamekw et sa grande capacité d’adaptation. Cette médaille marque le début d'une nouvelle étape pour Nikolas, déterminé à avoir un impact positif dans la vie des jeunes de Manawan.

Cégep à L’Assomption

Étudiante en Sciences humaines, Profil Individu, communauté et mobilisation citoyenne, Malorie Harvey est une jeune femme empathique, engagée et exceptionnelle. Pendant ses études, elle a mené plusieurs dossiers de front, dont la gratuité des produits menstruels au Cégep à L’Assomption et l’amélioration du régime d’assurance collective par l’ajout de soins psychologiques. En plus de travailler avec acharnement pour bâtir une équipe complète à l’association étudiante du collège, elle a dénoncé de la non-rémunération des stagiaires dans les domaines de la fonction publique dans un discours destiné à la ministre de l’Enseignement supérieure.

Étudiant au programme Sciences de la nature, Renaud Lefebvre se démarque par son altruisme, son engagement et son humilité. Impliqué depuis le début de ses études dans la troupe de théâtre RéAction, où on lui reconnaît des qualités de mobilisateur, Renaud fait également partie de l’Escouade secouristes du collège. Ainsi, formé en premiers soins et entraîné à la prise en charge rapide et efficace des victimes, il agit à titre de premier répondant. Il est également tuteur dans son programme, donnant semaine après semaine du temps pour les membres de la communauté étudiante, et ce depuis le début de son parcours scolaire.

Cégep à Terrebonne

Positive et rayonnante, Marie-Blanche Borgia a un parcours collégial marquant. L’étudiante du programme Techniques de travail social est reconnue pour sa résilience, sa ténacité et son ouverture, elle a agi à titre de mentore auprès d’étudiants en première année, en plus de participer à une levée de fonds du Programme de parrainage d’un étudiant réfugié, ainsi qu’aux portes ouvertes du collège. Elle a également pris part à l’organisation d’activités de prévention et de sensibilisation et à la consolidation des services pour les victimes d’agression à caractère sexuel.

Étudiant du programme Sciences de la nature, Jean-Raphaël Lévêque se démarque par l’altruisme dont il fait montre envers ses pairs, par ses résultats scolaires excellents et, surtout, par son leadership dans le Club de premiers soins d’urgence. D’abord simple secouriste, il est rapidement devenu coordonnateur-étudiant, rôle qui lui a permis de développer ses compétences relationnelles et organisationnelles. Présent lors des journées portes ouvertes, et ce, à titre de leader du Club de secourisme, il joue aussi un rôle de recruteur pour tous les comités étudiants du Cégep.

« Quel bonheur de voir évoluer en nos murs de jeunes adultes aussi engagés, talentueux et dévoués. Au nom de toute l’équipe de direction du Cégep de Lanaudière, je tiens à féliciter Nikolas, Malorie, Renaud, Marie-Blanche et Jean-Raphaël pour ce bel accomplissement. Ensemble, ils incarnent les valeurs de notre établissement et sont une grande source d’inspiration pour chacun de nous. Nous sommes persuadés que chacun d’eux continuera à briller et à faire une différence positive dans sa communauté », a affirmé Madame Hélène Bailleu, directrice générale du Cégep de Lanaudière.