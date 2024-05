Fin de session tout en musique au Cégep à Joliette

Le Carrefour Culturel de Notre-Dame-des-Prairies a vibré au son de la musique classique le 14 mai dernier, lors d'un concert exceptionnel donné par des étudiants du Cégep de Lanaudière à Joliette.

Cette soirée inoubliable a été marquée par des performances de haut calibre, réunissant pianistes, contrebassiste, violoniste, clarinettiste, chanteuse et percussionniste.

Lors de la soirée, 2700 $ ont été remis sous forme de bourses. Offertes par le département de musique du Cégep à Joliette, ces bourses ont permis de reconnaître l'excellence, la persévérance, l'implication et le rayonnement de sept étudiants. Les récipiendaires sont Félix Morel, Guillaume Malo, Rémi Thompson- Moreau, Marc-Antoine Cantin, Nathan Rheault, Marianne Senez et Charlotte Parent. Ces récompenses sont une démonstration supplémentaire de l'engagement du département envers l'épanouissement et la reconnaissance de ses étudiants.

Pour clore la session d’hiver en beauté, le département de musique invite les mélomanes à assister aux prochains concerts-examens d’étudiants des volets jazz-pop, trad et classique, qui se tiendront les 29 et 30 mai, ainsi que les 3 et 4 juin. Ces événements offriront une nouvelle occasion de découvrir et d'encourager le talent local.