Soirées de gala au Cégep à Joliette

Les 13 et 14 mai avait lieu les galas de la Vie étudiante du Cégep de Lanaudière à Joliette. Au total, une quarantaine d’étudiants ont été mis à l’honneur, tantôt pour leurs résultats académiques, tantôt pour leur engagement dans leur communauté collégiale.

Gala de l’engagement

Pour ouvrir le bal, le traditionnel Gala de l’engagement a souligné comme son nom l’indique l’engagement et l’excellence d’étudiants du cégep. On y a souligné l'excellence académique de Loïc Lajoie, Jonathan Lauzon, Alexis Drouin et Antoine Thibault, alors que William Mayeu, s’est vu décerner le titre de personnalité de l’année 2023-2024.

Impliqué dès sa première année de cégep, et ce, en pleine pandémie, William Mayeu est une personne généreuse, talentueuse et respectueuse. Au cours de ses trois années d’études, il a participé à la troupe de théâtre, aux équipes d’improvisation, à des activités littéraires, en plus de s’impliquer dans le regroupement étudiant. Il a également participé à Cégeps en spectacle en mode concours et, cette année, en faisant partie de l’équipe d’animation.

Gala du mérite sportif

Le lendemain, le Gala du mérite sportif a mis en lumière les performances et l’engagement hors du commun des athlètes évoluant dans l’une ou l’autre des équipes sportives de l’établissement. L’excellence académique de Rosalie Poulin et d’Antoine Héroux a été reconnue, alors que Léa Pelletier a été nommée personnalité sportive de l’année 2023-2024.

Léa Pelletier étudie en Sciences de la nature et fait partie de l’équipe de cross-country, a reçu cette distinction pour ses performances de haut niveau. En plus de faire preuve d’un leadership rassembleur et d’un esprit d’équipe exemplaire, Léa est enjouée, motivée et dévouée envers son sport, son équipe et son cégep qu’elle a fait rayonner à la grandeur du Canada en se classant, 2 années de suite, parmi le 10 des meilleures coureuses canadiennes, se méritant une place précieuse dans l’équipe d’étoiles pancanadienne.

De généreuses bourses

Les prix remis lors des deux soirées de gala étaient assortis de bourses de 500 $ offertes par la Fondation du Cégep de Lanaudière.