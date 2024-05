Garderies privées: le PQ s'inquiète du nombre de plaintes

L'opposition est alarmée par le nombre de plaintes déposées en matière de santé et de sécurité des enfants contre les garderies privées, subventionnées ou non subventionnées.

Entre le 1er avril 2023 et le 29 février 2024, plus du tiers des plaintes, 36,5 %, visaient les garderies privées non subventionnées, alors que ces établissements constituent à peine 20 % du réseau de la petite enfance, selon des données obtenues par le Parti québécois (PQ) et transmises à La Presse Canadienne.

De même, 40,7 % des plaintes concernaient des garderies privées subventionnées, alors qu'elles représentent 21 % de l'offre.

Donc au total, les garderies privées subventionnées et non subventionnées faisaient l'objet de 77,2 % des plaintes, alors qu'elles forment un peu plus de 40 % du réseau.

En comparaison, les Centres de la petite enfance (CPE), qui représentent 35 % du réseau, ont généré 19,4 % du volume de plaines.

Le PQ, qui réclame un réseau 100 % CPE, reproche à la ministre de la Famille, Suzanne Roy, d'être «manifestement en faveur du secteur privé».

Le porte-parole péquiste en matière de famille, Joël Arseneau, a accusé la ministre de faire le choix délibéré d'une offre de services de moindre qualité.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne