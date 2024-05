Le taux de réussite des infirmières à l'examen d'admission bondit à 92 %

Durant la session d’hiver 2024, six étudiants.es finissant(e)s en Techniques d’éducation spécialisée du Cégep de Lanaudière à Joliette, Alexanne Tremblay, Berline Florian, Jennifer Chevalier, Joanne Phanor, Olivier Duquette et Rémi Grenier, ont mené le projet Vivre-Ensemble, dont le but était de promouvoir la diversité culturelle. D’abord, dans ...