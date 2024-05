Durant la session d’hiver 2024, six étudiants.es finissant(e)s en Techniques d’éducation spécialisée du Cégep de Lanaudière à Joliette, Alexanne Tremblay, Berline Florian, Jennifer Chevalier, Joanne Phanor, Olivier Duquette et Rémi Grenier, ont mené le projet Vivre-Ensemble, dont le but était de promouvoir la diversité culturelle.

D’abord, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, l’équipe a collaboré avec la facilitatrice interculturelle du Cégep et des organismes locaux pour organiser l’événement « Explorons la richesse culturelle de Lanaudière ». Elle a également tenu un kiosque de sensibilisation abordant les événements historiques significatifs de la population noire. Conjointement avec le regroupement étudiant, l’équipe a diffusé le film La Couleur des sentiments, présentant le racisme dans le sud des États-Unis. Elle s’est aussi jointe au Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) pour animer des activités de sensibilisation, à l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme.

La réalisation majeure du projet Vivre-Ensemble a été la mise en œuvre de la Semaine de la diversité culturelle, qui s’est tenue du 8 au 12 avril 2024. La programmation de cette semaine comportait différentes activités de sensibilisation : des dégustations culturelles, dont un menu spécial à la cafétéria offrant des mets indien, péruvien, jamaïcain, haïtien et chinois. De plus, différents ateliers ont eu lieu : musique vénézuélienne, djembé, Zumba et initiation au Mahjong. Finalement, la programmation comportait le lancement d’un livre de recettes haïtiennes, de même qu’une œuvre collective invitant la communauté collégiale à écrire « Bonjour » dans plusieurs langues sur une peinture de carte du monde.

Afin d’assurer une continuité dans la promotion de la diversité culturelle, le Comité Vivre-Ensemble, composé d’étudiant(e)s du Cégep, a été mis sur pied.