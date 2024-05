Incident informatique

Le Cégep de Lanaudière indique la reprise graduelle de ses activités au cours de la semaine à venir, et ce, grâce au dévouement et à tous les efforts déployés par les membres de son équipe informatique.

Ainsi, à compter du mardi 14 mai, la réouverture officielle des quatre établissements du Cégep de Lanaudière sera effective selon l’horaire habituel et les cours et activités de la formation régulière et de la formation continue pourront reprendre leur cours.

La direction est consciente que cet incident a très certainement chamboulé la fin de session de ses étudiants ainsi que de ses employés et tient à les remercier sincèrement pour leur compréhension et leur collaboration dont ils ont fait preuve dans la dernière semaine.

Afin de bien réorganiser la fin de la session et de réaménager le calendrier scolaire, des rencontres seront tenues par les membres de la direction de chacun des établissements dans les prochains jours et des communications suivront pour assurer une fin de session harmonieuse.

Quant à la cyberattaque elle-même, un communiqué sera publié dans les prochaines semaines afin de faire un état de situation lorsque l’enquête par la firme externe le permettra.