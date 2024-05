Réussite éducative Montcalm sous les projecteurs internationaux

Du 19 au 21 avril dernier, Annie Chauvette, coordonnatrice de Réussite éducative Montcalm a représenté fièrement l’organisation lors de la 4e édition du Forum Citoyen International de l'Éducation à Sousse, en Tunisie.

Cet événement d’envergure réunissait des participants provenant de plusieurs pays, notamment du Canada, de la France, du Congo, de l’Argentine et du Sénégal.

La délégation du regroupement d’organismes communautaire de lutte au décrochage (ROCLD), dont Réussite éducative Montcalm fait partie, a été invité à présenter le modèle des organismes communautaires de lutte au décrochage et les milieux de vie qu’ils sont pour les jeunes et les familles en difficulté. Mettant en lumière les actions concrètes menées sur le terrain en collaboration étroite avec les écoles et les familles, cette présentation a suscité un vif intérêt. Le Québec se distingue par son modèle unique de collaboration école-famille-communauté, salué et soutenu par le gouvernement, et qui constitue une source d'inspiration pour de nombreux pays.

Au cours de ces trois journées, les échanges enrichissants et les rencontres fructueuses ont permis de mettre en lumière les initiatives québécoises, et plus particulièrement celles de notre MRC de Montcalm, à l’échelle internationale.