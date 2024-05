Le Cégep de Lanaudière suspend les activités de ses établissements

Le Cégep de Lanaudière a subi un incident informatique le vendredi 3 mai 2024, affectant la fonctionnalité du service informatique de l’institution d’enseignement supérieur.

Dès que la Direction des technologies de l’information du cégep a été informée de l’incident, elle a agi promptement avec des mesures de mitigation. Une firme spécialisée a été embauchée pour assurer la surveillance et poursuivre l’enquête présentement en cours.

Le Cégep de Lanaudière prend le tout très au sérieux et informera dès que possible sa communauté de toute nouvelle information en lien avec cette situation.

Le bon déroulement de la fin de session au cœur des priorités

La session d’hiver 2024 tirant à sa fin, il a été décidé de suspendre toutes les activités du cégep, incluant celles du Cégep à Joliette, du Cégep à L’Assomption, du Cégep à Terrebonne et du siège social à Repentigny, et ce, jusqu’au dimanche 5 mai inclusivement. Ainsi, les équipes informatiques pourront se concentrer sur la problématique actuelle et accélérer le rétablissement de la situation.

Dans le contexte actuel, la direction du cégep invite ses étudiants, employés et partenaires à rester à l’affût de ses canaux de communication habituels, afin de connaitre les détails sur la reprise des activités. Une mise à jour est prévue le dimanche 5 mai en fin de journée à cet effet.