Mandat renouvelé pour la directrice du collège constituant de L’Assomption du Cégep de Lanaudière

Le conseil d'administration du Cégep de Lanaudière a procédé, lors de son assemblée du 24 avril 2024, au renouvellement de Caroline Otis au poste de directrice du collège constituant de L’Assomption du Cégep de Lanaudière, pour un mandat de cinq ans.

Depuis son arrivée en poste en août 2019, madame Otis a ajouté plusieurs grandes réussites à sa feuille de route. On pense notamment à son soutien dans l’implantation du programme Techniques d’inhalothérapie dont la première cohorte débutera officiellement cet automne, sa contribution active au positionnement et au développement du CERESO, Centre de recherche en Innovation sociale, son apport à l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau plan de réussite ainsi qu’à l’importante hausse du devis étudiant qui a connu une augmentation de 12 % entre 2019 et 2023. Et il faut se le rappeler, elle a réussi à concrétiser toutes ces réalisations en naviguant à travers la période pandémique.

De beaux et grands défis

Pour les mois et les années à venir, madame Otis se concentrera sur la mise en œuvre des grandes orientations du plan stratégique 2023-2028 du Cégep de Lanaudière. Plusieurs projets découlant de ce dernier sont bien amorcés et d'autres suivront tout au long des prochaines années.