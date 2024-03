Une campagne nationale pour contrer les violences sexuelles en milieux d'enseignement

Une campagne nationale visant à contrer les violences à caractère sexuel dans les milieux d'enseignement supérieur a été lancée, mardi matin, par le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance (CEAP) de l’Université Concordia.

La campagne, intitulée «On s'écoute: le consentement, ça s'apprend», offre une formation clé en main sur le consentement sexuel dans une vidéo d'une vingtaine de minutes animée par l'autrice québécoise et l'idéatrice de la campagne, Léa Clermont-Dion. En plus d'aborder la notion de consentement, la formation déconstruit certains mythes et préjugés portant sur les violences sexuelles.

Rappelons qu'une personne sur trois rapporte avoir subi au moins une forme de violence sexuelle depuis son arrivée dans un établissement d'enseignement, selon l'Enquête sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire (ESSIMU).

Le harcèlement sexuel est la forme la plus fréquente de violence sexuelle en milieu universitaire et collégial. Le plus souvent, il s'agit de gestes non désirés, non consentants et offensants.

La nouvelle campagne nationale fait également la promotion de capsules vidéo présentant des témoignages de victimes de violences à caractère sexuel et des expertes partagent leur savoir sur ces enjeux.

Une carte interactive qui rassemble des ressources pour les victimes est par ailleurs disponible sur le site web onsecoute.com.

La campagne nationale du CEAP fait partie des mesures du ministère de l'Enseignement supérieur dans son Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027.

Cette initiative a aussi pour but d'appuyer les établissements d'enseignement dans la mise en place d’activités de formation obligatoires pour les étudiants ainsi que les membres du personnel. Les milieux scolaires ont l'obligation d'assurer de telles activités en vertu de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne