Québec lance une formation rapide pour former 3000 à 5000 préposés aux bénéficiaires

Québec lance un programme de formation de courte durée dans le but de recruter et de former de nouveaux préposés aux bénéficiaires. L'objectif est d'attirer de 3000 à 5000 nouveaux préposés.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait cette annonce mardi matin aux côtés du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.

Afin d'attirer des candidats, on leur offre une bourse de 12 000 $.

Cette formation professionnelle de courte durée s'étale sur trois mois, soit 375 heures.

Les besoins sont criants en préposés aux bénéficiaires à tel point que Québec peine à déployer ses Maison des aînés par manque de main-d'œuvre.

Les étudiants obtiendront une bourse d'études de 8000 $, puis un boni de 4000 $ une fois le diplôme obtenu. De plus, les diplômés seront embauchés à l'entrée, donc assurés d'un emploi. Ils pourront d'ailleurs commencer à travailler comme aide dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée en parallèle à leur formation.

Le ministre de l'Éducation a précisé que la formation sera disponible dans toutes les régions du Québec.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Ugo Giguère, La Presse Canadienne