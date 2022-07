Huit finissants résilients honorés à Sainte-Éméllie-de-l’Énergie

C’est d’un geste unanime que les membres du conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie ont félicité pour leur persévérance huit jeunes finissants de l’école de L’Érablière qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires, et ce malgré toutes les difficultés que la pandémie a pu mettre sur leur chemin.

C’est lors d’une cérémonie à la fin de la séance du conseil qu’Alicia Chaussé, Nathaniel Gaudreau, Jeck Larivière, Olivier Martel Bardou, Kelly Racicot Nero, Alexis Ricard, Mia-Kim Rondeau et Marianne Senez que le maire Martin Héroux a tenu à souligner leur exploit.

« Cette réussite scolaire reflète assurément, en plus de vos qualités individuelles, votre résilience commune et votre esprit d’équipe. Au nom du conseil, je vous dis bravo et vous souhaite une belle continuité dans vos projets à venir », dit avec fierté le maire.

Une lettre de félicitations officielles et d’un chèque cadeau ont été remis à chacun d’entre eux devant leurs familles réunies pour l’occasion afin de clôturer cet événement.

