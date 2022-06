La Société Saint-Vincent-de-Paul récompense la persévérance scolaire

La Société Saint-Vincent-de-Paul a honoré, lors d’un gala, 36 élèves de l’école Quatre-temps, regroupant les écoles de la paroisse St-Pierre et 14 élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Crabtree, à titre de champions de la persévérance scolaire.

Ces enfants ont été choisis en fonction des efforts constants qu’ils ont déployés sur le chemin de la réussite le 14 et le 15 juin dernier.

Ce gala s’est tenu en présence des familles. Tous les élèves ont reçu un trophée et un certificat cadeau de 50 $ à la librairie Martin.

Photo 1: Première à troisième année, école Quatre temps. Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose et la directrice de l’école, Martine Lavallée honorent Dollarees Ottawa, Lenny-Ray Lafleur, Alexanbe Fournier, Zachary Ouellette, Ibrahim Aalya, Joey Trépanier, Éric Léonard, Logan Hart, Samuel Desrosiers, Zoé Papineau et Étienne Morin. Absent de la photo: Lee Aimé Pascal Nindora.

Photo 2: Classes spécialisées, école Quatre-temps. Le président de la conférence St-Pierre, André Nadeau et la députée de Joliette, Véronique Hivon remettent les trophées à Lukas Foster Lépine, Rosalie Laprade, Bilal Maliqi, Yohann Mailhot, Richer Dion Landry, Hollyviann Beaunoyer, Weeko Newashish, Loïc Toussaint Lapierre, Thomas Carrier Denis et Siméon Prescott. Absents de la photo: Marylou Pilote Morin et Rosaly Audette Tiberi.

Photo 3: Premier groupe, école de Crabtree. Le maire de Crabtree, Mario Lasalle a remis les trophées aux élèves. Rangée du haut: Saralie Leblanc, Mathilde Chartier et Lohan Cronier. Rangée du bas: Alicia Maheu, Félix Lachance et Marylee Fréférick.