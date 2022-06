Des jeux de société éducatifs pour découvrir les oeuvres d’art du MAJ

Le Musée d'art de Joliette propose trois jeux de société éducatifs qui permettent de développer la créativité, le regard critique et le vocabulaire lié aux arts visuels.

Ces activités ont été créées lors de la pandémie, pendant que le Musée d'art de Joliette était fermé. Ces jeux de société permettaient donc aux familles de découvrir les oeuvres de la collection tout en étant à distance.

Pour emprunter un jeu gratuitement, il suffit de le demander au comptoir d’accueil du Musée. Il est possible de s'amuser dans l'air éducative de l'établissement ou même d'acheter le jeu.

Oeuvre mystère ou le Guess who?

Oeuvre mystère utilise le même concept que le jeu Guess who, dans lequel nous devons deviner la carte de notre partenaire en posant des questions. Ici, les cartes représentent des oeuvres qui se retrouvent dans les salles d'exposition. Grâce à ce jeu, les enfants de 6 ans et plus peuvent développer leur sens de l’observation et leur langage artistique en posant des questions telles que:

• Est-ce une œuvre figurative?

• Est-ce une sculpture?

• Est-ce une œuvre contemporaine?

• Est-ce une œuvre avec des couleurs chaudes?

À vous de poser les bonnes questions pour être le premier à deviner.

Voir au-delà

Le jeu de cartes Voir au-delà s’adresse autant aux habitués qui souhaitent trouver de nouvelles façons d'apprécier les œuvres qu’aux apprentis qui désirent s'outiller pour mieux comprendre ce qu’ils regardent. Bien que ce jeu soit pensé pour les adultes, les enfants de 5 ans et plus auront certainement du plaisir à y jouer en famille. On peut y jouer seul ou à plusieurs.

Pour commencer, il faut choisir trois oeuvres. Une que l'on aime, une qui nous intrigue et une que nous n'aimons pas. Pour chacune des œuvres, on doit piger sept cartes de différentes catégories et tentez de répondre aux questions. Ce sont des questions assez universelles, par exemple «si cette oeuvre pouvait voyager, dans quel pays se retrouverait-elle»? Lorsque vous avez terminé ce premier jeu, pigez une carte destinée. Cette carte invite à méditer de façon ludique sur l’art en général en répondant à une question telle que: «est-ce qu'une oeuvre d'art vit s'il n'y a personne pour la regarder»?

Ce jeu de cartes est aussi disponible au Musée national des beaux-arts de Québec.

L’art de raconter

L'art de raconter est un jeu de cartes pour les familles sur lequel on retrouve des oeuvres de la collection du Musée. Le but du jeu est tout simplement de créer une histoire avec les cartes pigées.

Ce jeu a été distribué dans toutes les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire des Samares et dans plusieurs bibliothèques municipales, grâce au Club Richelieu.

«Les professeurs utilisent ces cartes pour pratiquer le schéma narratif en classe de français et en anglais. Ça peut aussi être utile pour travailler la lecture et l'improvisation. C'est donc un jeu qui peut être utilisé de plusieurs façons et il est très populaire chez les professionnels de l'éducation», explique Ariane Cardinal, conservatrice à l'éducation au Musée d'art de Joliette.