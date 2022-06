Un colloque sur la recherche et l’innovation au Cégep à Joliette

Des chercheurs, enseignants-chercheurs, innovateurs et étudiants du Cégep régional de Lanaudière (CRL) sont venus présenter leurs travaux, communiquer les avancées récentes dans leur domaine et partager leur intérêt en matière de recherche et d’innovation mercredi dernier, au Cégep à Joliette.

C’est Samira Chbouki, enseignante-chercheure au Cégep à Joliette et coordonnatrice de Bio.Enviro.In qui a ouvert le colloque en présentant son projet de recherche Développement de lignées de patates douces adaptées au climat québécois. La chercheure a aussi présenté les principaux projets du centre d’innovation plus tard dans le colloque.

Suivirent Julie Descormiers, directrice d’INÉDI (Centre collégial de transfert de technologie en design industriel du Cégep à Terrebonne), Anne-Laure Ménard et Martin Venne, responsables d’axe de recherche et David Duguay, chercheur, qui ont présenté les plus récents travaux de recherche d’INÉDI.

Isabelle Beaudry, enseignante-chercheure au Cégep à Joliette a par la suite dévoilé les résultats de son projet de recherche intitulé Effet d’Antidote en anglais langue seconde : une question d’accessibilité aux fonctions d’aide à la rédaction et d’égalité des chances.

Puis, Carine Perron, directrice du CERESO, centre d’expertise et d’accompagnement en innovation sociale du Cégep à L’Assomption, accompagnée de Joselle Baril, enseignante-chercheure et Francis Jodoin, conseiller en transfert, ont pu aborder et expliquer l’innovation sous-jacente à leur projet Construire des partenariats durables avec les municipalités : Mesure des impacts socio-économiques des diffuseurs des arts de la scène.

Aussi, une étudiante impliquée en recherche et innovation au CRL est venue raconter son expérience d’étudiante-chercheure.

Dominic Leblanc, directeur adjoint au Service de la recherche et du développement institutionnel et organisateur de l’événement, tient à remercier chaleureusement les conférenciers et les participants présents au colloque qui en ont fait une réelle réussite.