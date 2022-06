Fabrice de Pierrebourg et Marc-André Pauzé en conférence au Cégep à Joliette

Le département de sciences humaines du Cégep à Joliette a accueilli le journaliste et auteur Fabrice de Pierrebourg et le photojournaliste, dessinateur et écrivain Marc-André Pauzé, le 12 mai dernier, dans le cadre des cours en science politique, géographie et de sociologie.

Les deux journalistes, avec une expérience de plus de 30 ans à bourlinguer leurs cahiers de notes et leurs caméras aux quatre coins de la planète, sont venus partager leurs expériences dont plusieurs récits tirés de leur livre Regards croisés de l’Arctique à l’Afghanistan publié aux éditions La Presse.

Dans le cadre de l’événement, 3 étudiantes ont remporté un exemplaire du livre ainsi qu’une dédicace personnalisée à la suite d’un tirage, une gracieuseté de la COOP du cégep.

Fabrice de Pierrebourg est actuellement chroniqueur à l'émission Puisqu'il faut se lever au 98,5FM, ainsi qu’au magazine l’Actualité. Il est connu pour ses reportages en zones de conflits comme l’Afghanistan, l’Irak, le Liban, Gaza et l’Ukraine.

Marc-André Pauzé a fait des reportages en Afrique, travaillé dans des communautés autochtones et Inuits et a parcouru l’Arctique canadien jusqu’au 82e parallèle, dont le fameux passage du Nord-Ouest sur le brise-glace scientifique Amundsen.