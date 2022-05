Un atelier sur le langage des signes pour enfants à Berthierville

Un déjeuner-causerie, offert par Nourri-Source Lanaudière, sur le thème Signé bébé aura lieu demain à 10 h, à la Salle du conseil de Berthierville.

Cet atelier animé par Marie-Claude Cossette, instructrice du langage des signes pour poupons et enfants plus âgés, permettra aux parents de développer de nouvelles tactiques de communication avec leurs enfants.

La mère de famille a appris à ses deux enfants à communiquer par le langage des signes dès l'âge de six mois. Elle a ainsi constaté tous les bienfaits et avantages d'avoir utilisé cette approche pédagogique. Intitulée Signé Bébé, cette technique de langage permet aux jeunes de développer un plus grand vocabulaire, une plus grande attention lors d'échanges avec d'autres personnes et une meilleure facilité à exprimer leurs émotions.

Les places pour cette activité sont limitées à 10 familles et l'inscription est obligatoire.

Nourri-Source Lanaudière

Le Programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents du Ministère de la Famille du Québec permet à Nourri-Source Lanaudière d’organiser des déjeuners-causeries hebdomadaires dans la région. Un déjeuner-causerie en plein air sera proposé dans différentes municipalités de la région de Lanaudière.



Cet organisme offre aux participants un déjeuner gratuit, une conférence de 30 minutes sur la parentalité ainsi que la présence d’une marraine d’allaitement pour répondre aux questions.

Toutes les familles sont les bienvenues et les participants sont invités à détailler dans le formulaire de participation le nombre de personnes qui les accompagneront durant cet atelier.

Les réponses aident Nourri-Source à organiser l'activité dans le respect des mesures sanitaires et de prévoir le nombre de boîtes à lunch déjeuner à commander.

Tous les services sont offerts gratuitement aux membres filleules. Pour devenir membre filleule, il suffit de remplir le formulaire d’adhésion au forms.gle/iro3mwBv9bBECqhT6. En devenant membre filleule vous serez inscrit au programme l'Allaitement au fil du temps.



Pour s'inscrire à l'atelier, remplissez le formulaire au docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyVfuZPgiY_xhTvVZYhBayGPDqOz4gBk4hnz-XAdgfsenlug/viewform