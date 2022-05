Mylène Viens reçoit un prix pour la persévérance scolaire au niveau collégial

Mylène Viens enseignante en Techniques de comptabilité et de gestion a fait la fierté du Cégep à Joliette en remportant le prestigieux Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au collégial, remis par la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann.

Ce prix provincial reconnaît l’excellence pédagogique dans les établissements collégiaux et universitaires du Québec. Un seul enseignant peut être présenté par établissement. Mylène Viens, enseignante engagée dans son milieu, a su se démarquer et s’adapter rapidement pendant

la crise sanitaire.

Ce prix lui a été remis, car elle a fait preuve d’un haut niveau d’implication, de leadership ainsi qu’une grande disponibilité auprès de ses étudiants. Elle leur a offert un soutien pédagogique sans faille et elle a réussi à les mobiliser dans divers projets en développant des ressources éducatives qui ont favorisé leur réussite scolaire.

«Nous sommes très fiers de compter dans notre équipe des enseignants comme Mylène Viens qui sont passionnés, dévoués, impliqués et qui s’investissent autant dans le succès de leurs étudiants. Elle a su se renouveler et se démarquer de manière novatrice et inventive afin de traverser cette crise sanitaire avec succès. Elle a été un agent mobilisateur dès le début de la pandémie en offrant un encadrement solide à ses étudiants et en mettant en œuvre des stratégies d’enseignement efficaces», souligne Sylvain Riendeau, directeur du Cégep à Joliette.

Au total, 17 prix ont été remis à 29 lauréates et lauréats lors de cette cérémonie visant à leur rendre hommage. Les lauréates et lauréats se sont partagé des bourses d'une valeur totalisant 104 500 $. Des récompenses en argent allant de 1 500 $ à 10 000 $ sont associées à ces prix.

Photo (de gauche à droite): Danielle McCann (ministre de l'Enseignement supérieur), Mylène Viens (récipiendaire du prix) et Sylvain Riendeau (directeur du Cégep à Joliette).