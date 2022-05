Des bourses pour étudier en alimentation au Cégep à Joliette

Le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) du Cégep à Joliette prévoit remettre 15 bourses d’accueil, totalisant 8500 $, à la session d’automne 2022.

Ainsi, des bourses d’accueil de 500 $ seront offertes à 15 étudiants qui souhaitent débuter leurs études en TPQA à la session d’automne 2022.

Ce programme, plutôt méconnu, offre de nombreuses possibilités de carrière en plus d’avoir un taux de placement de 100 %, selon le Cégep à Joliette.



Le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments est une technique axée sur la transformation des aliments, le contrôle de la qualité de ceux-ci, la recherche et le développement ainsi que l’inspection alimentaire.



Les étudiants désirant faire une demande d’admission peuvent le faire dès maintenant via le site Web du SRAM admission.sram.qc.ca. La limite pour soumettre une demande au 3e tour est le 26 mai prochain.