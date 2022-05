Deux enseignantes du Cégep à Joliette bénéficieront d'un fonds d'aide

Le Cégep régional de Lanaudière (CRL) et son service de recherche et développement institutionnel annoncent que deux enseignantes du Cégep régional de Lanaudière à Joliette (CRLJ), Isabelle Beaudry et Carole Vezeau, bénéficieront du nouveau Fonds d’aide au développement de la recherche et de l’innovation institutionnelle (FADRII).

Le projet de recherche des deux enseignantes-chercheures s'intitulant Portrait des difficultés et défis des étudiants à besoins particuliers vise dans une première phase à combler le manque de connaissances sur les étudiants et étudiantes avec besoins particuliers (EEBP) au CRLJ.

L’identification de certains des EEBP à leur entrée au CRLJ permettra de cerner la nature des enjeux et difficultés propres à ce groupe et de cibler des pistes d’intervention pour les aider à les dépasser et ainsi améliorer leur réussite.

Cette phase d’évaluation des besoins est essentielle à la seconde phase de recherche du projet, dont l’objectif sera de mettre en place et d’évaluer l’efficacité d’interventions basées sur un modèle de réponse à l’intervention, prenant en compte le profil de manière plus complète des EEBP.

« Le projet correspond à un enjeu important dans le milieu de l’éducation collégiale, où les services d’aide aux étudiants font face à de nombreux défis et besoins. La pertinence du projet pour le Cégep régional de Lanaudière à Joliette et, plus globalement, pour l’ensemble du Cégep régional de Lanaudière est incontestable. De plus, la transférabilité des résultats dans le milieu collégial est importante » a expliqué Dominic Leblanc, directeur adjoint à la Recherche et au développement institutionnel au CRL.



Développement de la recherche et innovation institutionnelle du CRL

En tant qu’établissement postsecondaire, le Cégep régional de Lanaudière souhaite se positionner comme établissement de haut savoir et contribuer à l’avancement des connaissances. C’est dans cette perspective que le développement de la recherche et de l’innovation fait partie intégrante des objectifs qu’il se fixe.

Le Cégep régional de Lanaudière désire participer pleinement à l’essor, au développement et au rayonnement des travaux de recherche et d’innovation, et ce, en pouvant compter sur l’expertise variée et de haut calibre de son personnel.

En créant le Fonds d’aide au développement de la recherche et de l’innovation institutionnelle, la direction générale du Cégep régional de Lanaudière veut appuyer financièrement des projets porteurs pour l’établissement, sa communauté et, plus largement, pour le milieu collégial et le milieu de l’enseignement.