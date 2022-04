Des ateliers gratuits sur les changements climatiques seront donnés aux élèves lavaltrois

La Ville de Lavaltrie a annoncé hier qu'elle contribue financièrement au programme Carbone Scol’ERE pour offrir une opportunité aux jeunes élèves lavaltrois de bénéficier gratuitement d’animation sur le thème des changements climatiques.

Ce sont une quinzaine de classes, de la 4e à la 6e année, des quatre écoles primaires de Lavaltrie qui profiteront d’ateliers animés par le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) au cours des trois prochaines années. La contribution de la Ville de Lavaltrie représente un montant de 12 000 $ sur une période de trois ans.

Qu’est-ce que Carbone Scol’ERE?

Carbone Scol’ERE permet aux enseignants de la 4e, 5e et 6e année du primaire de profiter avec leurs élèves de plus de 10 heures d’ateliers gratuits, qui répondent aux exigences du Programme de formation de l’école québécoise.

Destiné aux élèves des écoles primaires, ce programme éducatif vise à former des cohortes de jeunes enquêteurs capables de comprendre d’où proviennent les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les actions à entreprendre pour les réduire.

Ces jeunes ainsi formés ont la mission de sensibiliser leur famille. Ils sont également invités à réaliser des défis et à adopter de nouvelles habitudes de vie écoresponsables.

La Ville de Lavaltrie invite les citoyens, les entreprises et les institutions à participer à ce programme et ainsi contribuer à sensibiliser les jeunes décideurs de demain aux changements climatiques. Pour y participer ou pour toute information à cet effet, les lavaltrois peuvent visiter le qc.carbonescolere.com ou communiquer avec Charles Giroux, responsable des affaires et partenariats de la Coop FA, à l'adresse [email protected]