Retour à trois bulletins scolaires pour 2022-2023

Le gouvernement du Québec annonce le retour à trois bulletins pour les élèves du primaire et du secondaire à compter de la prochaine année scolaire.

L’annonce est venue du ministre de l’Éducation, Jean−François Roberge, sur sa page Facebook mercredi soir.

«L’état d’urgence sanitaire prendra bientôt fin. Nous avons entendu le besoin des parents d’être informés sur une base plus régulière à propos du cheminement de leurs enfants. Pour cette raison, nous revenons à trois bulletins. Ils seront pondérés comme à l’habitude et vaudront respectivement 20 %, 20 % et 60 %», a déclaré le ministre Roberge.

Depuis deux ans et en raison des bouleversements liés à la pandémie de COVID−19, les bulletins pour les années scolaires 2020−2021 et 2021−2022 des élèves des niveaux primaire et secondaire ont été divisés en deux étapes, plutôt que trois. La pondération était de 40 % pour le premier bulletin et de 60 % pour le deuxième bulletin allant des périodes de février à juin.

«Nous avons consulté les partenaires du réseau, tant les parents, les directions, les experts et les syndicats. À la lumière de ces consultations, nous devions trouver un équilibre», a expliqué le ministre Roberge.

L’objectif est aussi de «diminuer le stress des élèves», a −t−il expliqué.

«C’est pourquoi, comme cette année, nous entendons prioriser les savoirs essentiels en 2022−2023, de même que les épreuves ministérielles qui leur correspondent. Le résultat de l’élève à son examen ministériel vaudrait 10 % de son résultat final (au lieu de 20 %) et 20 % en 4e et en 5e secondaire (au lieu de 50 %)», a précisé le ministre de l’Éducation.