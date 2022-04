Retour des randonnées commentées dans les sentiers de Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois annonce le retour des randonnées commentées sur les comestibles forestiers et les plantes forestières dans les sentiers de plein air de Saint-Félix-de-Valois.



La Randonnée commentée sur les comestibles forestiers, avec Yvan Perreault, se tiendra le vendredi 27 mai prochain, de 17 h à 19 h, pour y découvrir la Chasse aux morilles et autres champignons printaniers. Cet événement est conseillé pour les personnes de 16 ans et plus.

De son côté, la Randonnée commentée sur les plantes printanières avec l’Association Forestière de Lanaudière, aura lieu le jeudi 9 juin prochain, de 17 h à 19 h. Celle-ci est conseillée aux personnes de 12 ans et plus.

Les activités seront gratuites et disponibles sur inscriptions en ligne à l’adresse sport-plus- online.com en sélectionnant la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois, ou par téléphone au 450 889- 5589, poste 7717. Pour un service optimal, il y est demandé de laisser son nom et ses coordonnées téléphoniques.

Rappelons que les sentiers de plein air de Saint-Félix-de-Valois se situe au 990, chemin de la Pointe-à-Roméo.