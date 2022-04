2e tour d'admission pour le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments

Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette ouvre un 2e tour pour les admissions dans le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA).

La date limite pour l'inscription est le 21 avril prochain. Une bourse de 500 $ sera offerte pour les étudiants du programme lors de leur première session.

En janvier dernier, le Cégep à Joliette annonçait la remise de bourses d'accueil pour les nouveaux étudiants de première année du programme TPQA.

Le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments est axé sur la transformation des aliments, le contrôle de la qualité, la recherche et le développement ainsi que l'inspection alimentaire.

L'étudiant sera amené à comprendre la transformation des aliments, fabriquer et contrôler la qualité à toutes les étapes de la production, maîtriser les technologies de fabrications et de conservation et faire le contrôle de la qualité.

Il pourra également effectuer des analyses en laboratoire sur les aliments, respecter les différentes réglementations, participer à la création de produits alimentaires, inspecter les lieux afin d'assurer la salubrité alimentaire, et plus encore.

Plusieurs possibilités de carrière sont possibles selon le Cégep à Joliette avec des études dans ce domaine, mais elles sont plutôt méconnues des étudiants. Le taux de placement des finissants serait de 100%.