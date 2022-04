Les écoles du Centre de service scolaire des Samares sont fermées aujourd'hui

Koriass et d'autres artistes de renom se promèneront dans les établissements scolaires de Berthierville, en collaboration avec le Festival Mémoire et Racines, dans la semaine du 21 au 25 février. En effet, Le Festif! est de retour avec son volet éducatif et philanthropique intitulé Le Festif! à l’École, et depuis novembre dernier, la tournée sillonne les établissements scolaires du Québec.