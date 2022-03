Festival des petits bonheurs: un rendez-vous en mai

Le rendez-vous culturel destiné aux jeunes enfants débarque à nouveau dans Joliette, du 3 mai au 15 mai prochain.

Au menu, huit activités conçues pour la famille et les enfants telles que des spectacles, des chansons, des comptines et des lectures.

Pour développer l’écoute et la créativité, plusieurs artistes présents encourageront les enfants à explorer et bouger au rythme de la musique et de comptines. Parents et enfants, soyez prêts à danser, chanter et bouger avec les enfants, car des ateliers de danse, de cirque et de théâtre sont prévus.

Pour les familles qui souhaitent assister à des ateliers plus calme, il y a aura des lectures de contes dans la forêt, de la création d'origamis et des ateliers de marionnettes en jouant avec l'ombre et la lumière.

Les parents et enfants pourront profiter des ces activités gratuites à l’Arsenal de Joliette. Les places sont limitées!

Pour plus d’informations: 450-753-8000 ou à [email protected]