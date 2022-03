Une 4e édition pour la Soirée-Carrières au Cégep de Joliette

Le programme Arts visuels du Cégep à Joliette présente la 4e édition de la Soirée-Carrières, pour un avenir en Arts! qui aura lieu, au cégep, le 12 avril prochain.

Les participant.es auront la chance de prendre part à des rencontres dynamiques avec des diplômé.es du programme d’Arts visuels du Cégep à Joliette tels que Maxime Bohémier, concepteur d’expérience utilisateur en jeu vidéo, Amélie Cyr, enseignante en arts plastiques, Jérémie Deschênes, inspecteur en bâtiment et en environnement, et Catherine Venne, forgeronne d’art et verrière.

« Nous voulons mettre de l’avant des professionnel.les des arts, afin de montrer l’étendue des possibilités à la suite d’un DEC en Arts visuels, et ainsi démystifier les professions liées à la création artistique », explique Marianne Rainville, responsable de l’événement et enseignante en Arts visuels.

« Cet événement nous permettra de présenter aux futur.es étudiant.es ainsi qu’à leurs parents que s’ils choisissent d’étudier en arts, les opportunités sont beaucoup plus nombreuses que l’on pense », ajoute-t-elle.

Les participant.es pourront aussi discuter de choix de carrière et obtenir de l’information scolaire et professionnelle, grâce à la présence d’une conseillère d’orientation et d’une aide pédagogique individuelle du Cégep à Joliette.

Notons, qu'une visite guidée des locaux d’Arts visuels est également au menu, et ce, avec des étudiant.es du programme.

De plus, l'événement est gratuit, mais l’inscription est obligatoire avant le 8 avril.

Pour tous les détails et inscriptions visitez la page cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/pourunavenirenarts.