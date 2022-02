La tournée de Koriass et d’autres artistes de renom dans les écoles de Lanaudière

Koriass et d'autres artistes de renom se promèneront dans les établissements scolaires de Berthierville, en collaboration avec le Festival Mémoire et Racines, dans la semaine du 21 au 25 février.

En effet, Le Festif! est de retour avec son volet éducatif et philanthropique intitulé Le Festif! à l’École, et depuis novembre dernier, la tournée sillonne les établissements scolaires du Québec.

Korbasse se produira ainsi en compagnie d'autres artistes, dont Émile Bilodeau, Louis-Jean Cormier, Sara Dufour, Marie-Gold, Comment Debord et les DeuxLuxes.

Comme le fera chaque artiste participant à la tournée, Koriass présentera des performances intimes, en plus d'offrir des ateliers d’écriture aux étudiants de classes de musique. Ces visites culturelles sont aussi toujours ponctuées par une tournée des classes dans chaque établissement scolaire, afin que les élèves rencontrent et échangent avec les artistes, tout en découvrant le métier d'auteur-compositeur-interprète, et en s'impliquant à leur façon dans la vie culturelle du milieu de l’art de la scène.

De plus, l’événement remettra 38 guitares acoustiques parmi les écoles visitées, grâce à un généreux partenariat entre SFM et les instruments Alvarez. Cette initiative offrira l’occasion aux jeunes musiciens d’avoir accès à des instruments de qualité et de développer leur talent artistique.

C’est aussi grâce à plusieurs partenaires dont Télé-Québec, Hydro-Québec, Musicaction, la Caisse Populaire Desjardins et la Commission Scolaire de Charlevoix, que ce projet est possible.

Bien sûr, Le Festif! à l’École assure que le projet est réalisé dans le respect des mesures sanitaires émises par chaque établissement scolaire visité.