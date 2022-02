Les étudiants en Techniques administratives du Cégep à Joliette performent à la compétition virtuelle Hermès

Les 28 et 29 janvier derniers, des étudiants inscrits en Techniques administratives au Cégep à Joliette participaient à la compétition virtuelle Hermès, organisée par la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval.

Six équipes représentaient le collège dans cette compétition académique intercollégiale et celles-ci ont offert de formidables performances.

Victoria Majeau, Vincent Goyette et Francis Lafontaine ont remporté la première position pour le cas de comptabilité & finances.

C’est d’ailleurs la troisième fois que cette équipe remporte une première position cette année!

Mentionnons aussi que le prix « pitcher étoile » fut décerné à Victoria Majeau, pour souligner son talent d’oratrice.

L'équipe de Joanie Prud'homme, Miranda Sabatelli et Émile Cournoyer Picard a, quant à elle, obtenu la troisième position pour ce même cas.

Dans la catégorie marketing, l’équipe de Molly Henri, Mary-Claire Ouimet et Nicolas Gagnon a décroché la première position.

L’équipe regroupant Noémie Morin, Gabrielle Dupont et Marc-Antoine Poirier a réussi à remporter la troisième position.

L’excellente performance des étudiants a permis de démontrer l’expertise en matière de comptabilité, finance et marketing des programmes Techniques de comptabilité et de gestion et Gestion de commerces du Cégep à Joliette.

Ce dernier est très fier des prestations offertes par l’ensemble des participants.

Soulignons aussi l’implication essentielle du personnel enseignant dans l’accompagnement et la préparation des équipes.