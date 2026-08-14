Les enfants de la Galaxie
Une nouvelle œuvre d’art public au parc Amable-Chalut
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a procédé à l’inauguration de Les enfants de la Galaxie, une œuvre d’art public réalisée par l’artiste Paul Abraham et installée sur le mur extérieur de la patinoire Dominique-Ducharme, au parc Amable-Chalut.
Réalisée dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, l’œuvre a été retenue par un comité de sélection. Son inauguration s’est déroulée en présence de l’artiste et de membres du conseil municipal.
« Cette œuvre s’intègre naturellement à un parc où le sport, le jeu et le mouvement occupent une place importante. Nous sommes très heureux de voir l’art public prendre sa place dans cet espace vivant et fréquenté par des gens de tous âges. Rendre la culture accessible et présente dans le quotidien de la population fait partie de la mission que la Ville poursuit depuis l’adoption de sa politique culturelle », a mentionné la mairesse Suzanne Dauphin.
Le mouvement comme terrain d’exploration
Composée de six panneaux, Les enfants de la Galaxie met en scène douze personnages qui s’élancent dans un univers où se rencontrent activité physique, imaginaire et exploration. Munis d’espadrilles ailées, ils bondissent et virevoltent parmi les astéroïdes, les satellites et les planètes, transformés en autant de terrains de jeu.
Inspirée notamment de l'univers des superhéros, de la bande dessinée, de la mythologie et des récits d’aventures, l’œuvre célèbre le plaisir du mouvement et l’activité physique comme source d’accomplissement personnel. Les six couleurs des costumes font également écho à celles du drapeau olympique.
Installée sur la façade de la patinoire faisant face à la piste à vagues, la murale fait un lien direct avec les activités pratiquées au parc Amable-Chalut. Ses personnages en mouvement prolongent, dans l’imaginaire, l’action des jeunes qui roulent, jouent et bougent à quelques mètres de celle-ci.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le fédéral n'a toujours pas retrouvé 111 œuvres d'art autochtones de sa collection
Le gouvernement fédéral n'a toujours pas retrouvé 111 œuvres d'art autochtones manquantes dans sa collection, près de 2 ans après qu'un audit interne eut révélé qu'il ne pouvait pas attester de la présence de 132 d'entre elles. La collection du Centre d’art autochtone — créé par le gouvernement fédéral en 1965 pour protéger, ...LIRE LA SUITE
«Le 12 août, j'achète un livre québécois»: un record de ventes en ligne
Les Québécois auraient acheté plus de livres en ligne, mercredi, lors de la journée « Le 12 août, j'achète un livre québécois » que lors de l'année passée. La coopérative des librairies indépendantes québécoises Les libraires a ainsi constaté une hausse de 26 % des ventes sur son site web. Ce nouveau record dépasse celui qui avait ...LIRE LA SUITE
Plus de 850 jeunes de Lanaudière prennent la parole par l'art
Plus de 850 jeunes provenant de 15 écoles primaires de Lanaudière ont participé au projet d'action culturelle Faire briller mon profil en couleur et en poésie , imaginé par l'autrice, artiste multidisciplinaire et médiatrice culturelle Marie-Soleil Roy. Déployée de novembre 2025 à juin 2026 en collaboration avec l'artiste Brigitte Galipeau ...LIRE LA SUITE