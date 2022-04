Une quête sans stress avec Kirby dans les mondes oubliés

J’ai eu du plaisir en amusant dans les aventures de Kirby à travers des mondes oubliés. Je dirais même que c’est relaxant comme aventure. On est loin des jeux sanguinolents du type survivre à des hordes de zombies !

Kyrbi, cette grosse boule rose, qui ressemble étrangement à une bulle de gomme baloune, doit voyager d’une région à l’autre pour libérer ses nouveaux amis emportés dans des cages à la suite d’une tornade.

Au début de l’histoire, le pays de Kirby, un bel endroit, est frappé par une tempête qui vient tout détruire. Il échoue sur une plage sans personne aux alentours. Une petite marche dans les bois à l’horizon pour y découvrir un village dévasté. C’est là que débute l’aventure.

Commence alors une exploration des moindres recoins de la plaine, des tunnels et d’autres portions des villes pour libérer les Waddle Dee emprisonnés par des forces maléfiques.

Lorsqu’un certain nombre Waddle Dee sont libérés, ils commencent à reconstruire leur village, dont le premier bâtiment est un cinéma où le joueur pourra revoir ses exploits.

Plus tard, les petits amis de Kyrbi créeront de nouvelles îles où il sera possible de gagner des joyaux. Ces sections sont légèrement plus compétitives que les différents mondes à explorer.

Chose certaine, cette aventure dans les terres oubliées nous place dans la plus pure tradition de Nintendo depuis le premier Super Mario. On traverse des tableaux, on fait éclater des ennemis, on détruit quelques canons, on trouve des pièces, des trésors et de la bouffe pour reprendre de l’énergie.

Kirby, qui peut avaler pratiquement n’importe quoi, gagnera le pouvoir de l’ennemi vaincu. Dans chaque monde, il y aura des pouvoirs et des capacités différentes.

Plus encore, Kirky possède une élasticité sans borne de sorte qu’il peut se transformer en avalant une automobile, un cône orange, une distributrice de cannettes, même un escalier pour utiliser de nouveaux outils de combat ou une capacité pour atteindre un niveau en hauteur pour terminer son exploration du secteur.

Il faut un peu d’astuces, un bon sens de l’observation pour passer d’une étape à l’autre, mais rien de vraiment exigeant sur les manettes, sur les tendons de la main ou pour les neurones du cerveau. C’est un bon moment de détente en 3D dans un monde très coloré.

Il est possible de jouer avec un partenaire pour doubler le plaisir d’explorer cette nouvelle aventure ! À deux, ça décuple le plaisir.

Parfait pour les joueurs occasionnels, les enfants ou les adultes, qui veulent s’amuser sans casse-tête. Comme on le fait dans les aventures de Mario, on s’amuse. C’est ça le plaisir de jouer !

Conçu pour la Nintendo Switch, le jeu vaut 80 $ en magasin et coûte un peu moins cher en téléchargement. Les détails sont sur le site de Nintendo.