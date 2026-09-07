Notre-Dame-des-Prairies dévoile son Passeport pour l’audace 2026-2027

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a dévoilé récemment sa programmation culturelle 2026-2027 à l’occasion d’un événement tenu au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, en présence d’élus, d’artistes, de partenaires culturels et de représentants des médias.

Présentée avec le soutien de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, cette nouvelle édition du Passeport pour l’audace propose une programmation diversifiée où se côtoient musique, théâtre, danse, littérature, arts visuels, créations jeunesse et propositions interdisciplinaires. Plusieurs artistes seront également accueillis en résidence au Carrefour culturel afin de poursuivre leur démarche de recherche et de création et d’en partager un aperçu avec le public.

« Depuis plus de 10 ans, notre programmation culturelle poursuit un objectif qui nous tient à cœur : rendre la culture accessible et créer des occasions de rencontre entre les artistes et le public. Le Passeport pour l’audace nous invite encore une fois à être curieux, à découvrir des univers différents et, parfois, à nous laisser surprendre. Je remercie chaleureusement les artistes, nos partenaires et toutes les personnes qui contribuent à faire vivre cette programmation année après année », a souligné Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies.

Une programmation aux multiples univers

Au Carrefour culturel, la saison fera notamment place aux traditionnels déjeuners littéraires, qui accueilleront cette année Nicholas Dawson, Francis Ouellette, Dany Turcotte, Maude Jarry, Geneviève Jannelle, Simon Brousseau et Mélissa Grégoire.

La programmation musicale réunira quant à elle des propositions allant de la musique traditionnelle au country rock, en passant par le classique et la musique instrumentale, avec notamment Joël Vogt, É.T.É., Sébastien Leblanc, le Trio Bon Débarras, Margaret Tracteur et les Faucheuses fauchées et Vince Lemire. Ce dernier sera accueilli en résidence au printemps afin de travailler la mise en scène de son prochain spectacle.

Le théâtre, la danse et les arts interdisciplinaires seront également bien représentés avec, entre autres, Projet Strip, Aquariums, L’Abeille, Pour en finir avec la fin, DYKES, Grimasque, Astérisme, Monde humain et Résurgence. Plusieurs propositions destinées aux enfants et aux adolescents complètent cette offre, dont PASTROUF, SEL, Récréation ainsi qu’une résidence présentée dans le cadre du Festival Petits bonheurs.

Les arts visuels toujours bien présents

La salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue accueillera tout au long de la saison des expositions de Louise St-Jean, Kervens Fils, Émilie Trahan et Jean-Benoît Duval, en plus du projet Art vivant et poésie de CHSLD par Mouvement de passage, de l’exposition des finissantes coup de cœur 2025 en arts visuels du Cégep de Lanaudière à Joliette et de l’exposition citoyenne.

La bibliothèque municipale poursuivra également ses expositions mettant en valeur le travail d’artistes locaux.

Une Virée culturelle pour les Journées de la culture

Parmi les rendez-vous de la saison, la Ville convie la population à une Virée culturelle, le samedi 26 septembre, à l’occasion des 30es Journées de la culture. De 13 h à 16 h, les participantes et participants pourront parcourir quatre lieux culturels de Notre-Dame-des-Prairies et prendre part à différentes animations et vivre pleinement l’expérience du Passeport.

La journée culminera à 16 h avec un spectacle de Radio Radio au Carrefour culturel, accessible après avoir visité trois des lieux participants et récolté les estampilles requises. DJ, nourriture, bar et animation permettront ensuite de poursuivre les festivités en formule 5 à 7. L’activité est gratuite et ouverte à tous.

Des collaborations qui font rayonner la culture dans la région

Le Passeport pour l’audace continue également de créer des ponts avec plusieurs organisations culturelles de la région. Grâce au système d’estampilles, la participation aux activités de la Ville permet au public d’accéder à différentes offres auprès du Centre culturel Desjardins, du Café culturel de la Chasse-galerie, de Diffusion Hector-Charland, du Théâtre du Vieux-Terrebonne, du Festival de Lanaudière, du Festival Mémoire et Racines, du Musée d’art de Joliette et de la Librairie Martin.

La culture accessible à toutes et à tous

Fidèle à l’approche développée au fil des années par Notre-Dame-des-Prairies, l’ensemble des activités de la programmation culturelle organisées par la Ville est offert gratuitement, avec contribution volontaire, afin de favoriser l’accès à la culture et la découverte artistique.

Le Passeport pour l’audace 2026-2027, qui présente l’ensemble des activités, les dates, les modalités de réservation et les offres des partenaires culturels, est disponible dans différents points de dépôt de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et en ligne au notredamedesprairies.com.