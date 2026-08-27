Un nouveau restaurant McDonald's ouvre ses portes à Joliette

Le franchisé et entrepreneur local Cédric Harvey ouvrira demain son tout nouveau restaurant McDonald’s, situé au 1591, boulevard Firestone, à Joliette.

Pendant les trois semaines suivant l’ouverture, il remettra 0,50 $ pour chaque achat d’une boisson froide de la nouvelle gamme McCafé à la Fondation des Samares, qui œuvre en faveur de la persévérance scolaire, jusqu’à concurrence de 2 000 $.

« C’est toujours excitant d’ouvrir un nouveau restaurant dans une communauté aussi chaleureuse que celle de Joliette », a souligné Cédric Harvey. « Pour cette grande ouverture, c’était important pour moi de continuer de redonner, comme mon équipe et moi le faisons dans nos autres restaurants. C’est pourquoi je suis heureux de pouvoir soutenir une cause qui me tient à cœur, comme la persévérance scolaire, à travers la Fondation des Samares. »

L’établissement offrira la gamme complète de boissons froides McCafé, en plus du menu régulier, et ce, 24 heures sur 24.