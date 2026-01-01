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Saint-Thomas

Harnois Énergies bonifie son offre de proximité avec un nouveau site

durée 13h00
29 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Harnois Énergies a inauguré officiellement son nouveau site à Saint-Thomas le 22 juin dernier, une étape importante pour la communauté locale ainsi que pour l’entreprise, qui a vu le jour dans cette municipalité.

Ouvert depuis le 16 juin dernier, cet emplacement réunit une station-service Harnois et un dépanneur Proxi, deux enseignes du réseau Harnois Énergies. Il remplace l’ancienne station de St-Thomas et propose des installations modernisées, mieux adaptées aux besoins actuels de la clientèle.

Une expérience de proximité renouvelée

Cette nouvelle destination offre bien plus qu’un simple arrêt pour faire le plein. Le Proxi s'apparente davantage à une épicerie de proximité qu'à un dépanneur traditionnel et propose une sélection variée de produits, dont des fruits et légumes frais, de la viande, des produits de boulangerie, des repas prêts-à-manger, ainsi qu’un comptoir de pizza faite maison. On y trouve également un Tim Hortons, permettant de répondre à une variété de besoins à un seul et même endroit.

En plus de son offre alimentaire, le site intègre plusieurs améliorations technologiques pour optimiser l’expérience client, dont des caisses libre-service et de l’affichage numérique en dépanneur et aux pompes. Les clients profiteront aussi de promotions ciblées, renouvelées aux deux semaines, à l’image d’une mini-épicerie.

Des racines profondes à Saint-Thomas

Pour Harnois Énergies, ce projet a une signification particulière : « Saint-Thomas, c’est ici que tout a commencé pour nous, en 1958. Nous sommes fiers d’investir dans la région avec un projet qui répond à un besoin local et qui améliore concrètement le quotidien des gens. », souligne Serge Harnois, président-directeur général.

Même si l’entreprise est aujourd’hui présente à travers l’Est du Canada, la municipalité de Saint-Thomas demeure au cœur de son identité et de son histoire.

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