La CCGJ présente son conseil d’administration pour 2026-2027

À la suite de son assemblée générale qui s'est tenue le 11 juin dernier à La Distinction, la Chambre de Commerce du Grand Joliette annonce la nomination des membres de son conseil d'administration pour la prochaine saison.

Lors de leur première rencontre, le conseil exécutif fut déterminé, octroyant ainsi le poste de Président à M. Pol Brisset pour une 4e année consécutive.

Voici donc la composition des membres du conseil d’administration de la Chambre de Commerce du Grand Joliette :

Exécutif:

- Président: M. Pol Brisset | Alchimiste Microbrasserie;

- Vice-président: M. Nicolas Préville-Ratelle | Préville-Ratelle Avocats;

- Secrétaire: Mme Laurie-Anne Beaulieu | Groupe Jetté;

- Trésorière: Mme Sonia Guilbeault-Boulard | Martin, Boulard, société de comptables professionnels agréés;

Nouvelles administratrices:

- Mme Isabelle Beaudoin | Thrace;

- Mme Alexandra Lemay | Pause Jardin;

Administrateurs:

- M. Louis-Simon Lamontagne | F. Thériault;

- Mme Ann-Marie Picard | Comité régional pour la valorisation de l'éducation;

- Mme Annie Gauthier | Musée d’art de Joliette;

- M. Alexandre Désy | ConsulTerre;

- M. Jacob Drapeau | Firme drh;

Lors de l’événement, la directrice générale, Jade Poitras Bessette, a remercié les administrateurs sortants qui se sont impliqués de façon significative durant leur mandat. Elle a tenu à saluer l’implication de Jean-Philippe Plourdes de Marcel Café-Caviste ainsi que de Mme Hélène Archambault de PRATIQ, tous 2 grands piliers de la CCGJ qui ont contribué activement à son développement ces dernières années.

À son tour, le Président a livré son bilan annuel des réalisations, annonçant par le fait même la confirmation du déménagement des bureaux de la CCGJ de façon permanente au 636, boulevard Manseau qui aura lieu à la fin de l’été. L’équipe demeure en télétravail pour les prochaines semaines. Il a également présenté les modifications qui ont été apportées aux règlements généraux et fait état de l’avancement du sondage d’opinion sur les fusions municipales, dont les résultats seront bientôt disponibles.

Chacune leur tour, les membres de l’équipe ont présenté le rapport d’activités réalisées au cours de l’année dans les secteurs de l’événementiel, des communications et du tourisme. La CCGJ dresse un bilan positif de sa dernière année et a réussi à maintenir son membership à 614 membres, la positionnant encore parmi les 15 plus grandes chambres de commerce au Québec.

L’équipe entame la saison estivale en mode planification afin de programmer les prochains événements qui seront annoncés lors du premier 5 à 7 de la CCGJ le 9 septembre prochain.

Pour découvrir l’ensemble des réalisations de la CCGJ, le rapport annuel est accessible via le site Internet : https://ccgj.qc.ca/la-chambre/rapport-annuel.