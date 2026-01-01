Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Atelier d’échange et de sensibilisation sur la santé et la sécurité du travail

L’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la CNESST est de retour

durée 11h00
25 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par Salle des nouvelles

La nouveauté en emploi ou le changement récent de poste peut augmenter le risque pour les travailleurs de subir une lésion professionnelle, peu importe l’âge. Les causes possibles sont nombreuses : manipulation d’outils jamais utilisés avant, méconnaissance des procédures de travail, apprentissage de nouvelles tâches, etc. De là vient l’importance de la prévention et de la formation.

Vous cherchez une façon dynamique d’aider votre personnel? Faites appel sans tarder à l’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST). Des ateliers de sensibilisation pour informer et
soutenir les milieux de travail qui le souhaitent sont offerts. L’Escouade se déplace entre autres dans des usines, des épiceries et des boutiques, et ce, sans frais.

Composée de 36 agentes et agents de prévention, l’Escouade propose un atelier d’une heure,
traitant notamment de la démarche de prévention ainsi que des droits et des obligations des
employeurs, des travailleuses et des travailleurs. Les activités se tiendront du 25 mai au
21 août 2026.

Des agents présents dans la région

Mohammed Joulid et Yani Amirouchen, tous deux agents en prévention, se déplaceront dans la région de Laval pour offrir des ateliers d’échange et de sensibilisation sur la santé et la sécurité du travail.

À la fin de l’atelier, les participantes et participants :
- sauront identifier les principaux risques et dangers présents dans leur environnement de travail;
- sauront reconnaître leurs rôles et leurs responsabilités en matière de SST, ainsi que leurs droits et obligations;
- auront reçu de l’information sur les lois en matière de normes du travail et d’équité salariale, et connaîtront les ressources à consulter.

Quels sont les avantages de faire appel à l’Escouade prévention nouveaux travailleurs?

L’Escouade permet aux employeurs et aux travailleuses et travailleurs d’améliorer leurs pratiques relatives à la santé et à la sécurité afin de favoriser des milieux de travail toujours
plus équitables, sains et sécuritaires.

De plus, les ateliers de l’Escouade sont idéaux pour créer et maintenir un climat d’échange
favorable entre les différents acteurs des milieux de travail, contribuant ainsi à limiter l’effet de
la nouveauté en emploi sur la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs.

Bilan 2025 de l’Escouade

En 2025, 8 997 travailleuses et travailleurs et 1 253 représentantes et représentants d’employeurs ont été rencontrés dans le cadre des ateliers de l’Escouade. Au total, 953 présentations en entreprise ont été offertes durant la saison estivale à travers le Québec.

Pour en savoir plus sur l’Escouade : www.cnesst.gouv.qc.ca/escouade-prevention. Pour recevoir la visite de l’Escouade dans votre milieu de travail :[email protected].

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Trois philanthropes de Lanaudière récompensés

Publié hier à 14h00

Trois philanthropes de Lanaudière récompensés

L'organisme Philanthropie Lanaudière a le plaisir d’annoncer les gagnants de la 4e édition des Grands Prix de la Philanthropie de Lanaudière, évènement qui s'est déroulé  au Musée d’art de Joliette le 17 juin dernier.  La personnalité philanthropique de l’année 2025, M. Peter Fogarty, a eu le plaisir de remettre le prestigieux prix à Monsieur ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle saison gourmande s’amorce dans Lanaudière

Publié le 23 juin 2026

Une nouvelle saison gourmande s’amorce dans Lanaudière

Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) et Tourisme Lanaudière ont donné le coup d’envoi à la saison gourmande estivale lors d’un événement tenu le 16 juin dernier à la Seigneurie des Patriotes. Réunissant producteurs, gestionnaires de marchés publics ainsi que partenaires des secteurs touristique et bioalimentaire, cette ...

LIRE LA SUITE
Une offensive régionale pour promouvoir l’impact du mentorat

Publié le 23 juin 2026

Une offensive régionale pour promouvoir l’impact du mentorat

Les services de développement économique locaux, les SADC de Lanaudière, Lanaudière Économique ainsi que les cinq cellules de mentorat de Lanaudière unissent leurs forces pour lancer l’offensive régionale « Reprendre, ça se transmet », une campagne de sensibilisation visant à mettre en lumière le rôle essentiel du mentorat dans les processus de ...

LIRE LA SUITE