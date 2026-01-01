Trois philanthropes de Lanaudière récompensés

L'organisme Philanthropie Lanaudière a le plaisir d’annoncer les gagnants de la 4e édition des Grands Prix de la Philanthropie de Lanaudière, évènement qui s'est déroulé au Musée d’art de Joliette le 17 juin dernier.

La personnalité philanthropique de l’année 2025, M. Peter Fogarty, a eu le plaisir de remettre le prestigieux prix à Monsieur Marcel Landry, fondateur de Medifice, pour son apport exceptionnel à la région, notamment par son don majeur et sa contribution bénévole à la création du tout premier Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie du Nord de Lanaudière, ouvert en septembre 2025.

Un geste qui s’inscrit dans la continuité d’une carrière d’entrepreneur visionnaire guidé par sa volonté de redonner à sa communauté. reconnu pour être un grand donateur, une réputation incontestée du milieu. Il a reçu plusieurs reconnaissances au fil des ans, que ce soit pour ses implications dans les levées de fonds diverses, présidences d'honneur pour supporter différentes causes qui font une différence dans la communauté.

Philanthropie Lanaudière soulignent la force et la générosité de ce philanthrope d’exception, en le nommant Personnalité philanthropique de l’année 2026.

Le prix Fonds Philanthropique de l’année a, pour sa part, été remis à Serge Hétu, pour la création du Fonds Serge Hétu et Denise Hervieux, créé en mémoire de sa conjointe et destiné à soutenir la mission de la Maison Adhémar-Dion. Une démarche permettant un levier financier structurant, stable et pérenne pour la mission de l’organisme assurant l’excellence de la qualité et de la dignité des soins et de l’accompagnement en fin de vie.

Monsieur Serge Hétu et La Maison Adhémar-Dion prend racine dans une histoire marquée par l’amour et la dignité. Entre 2012 et 2025, M. Hétu a accompagné plusieurs membres de sa famille lors de leurs derniers moments à La Maison, notamment son frère, sa sœur, sa belle-sœur, puis plus récemment son épouse. Témoin de la qualité exceptionnelle des soins et de la bienveillance de l’équipe, il a développé un lien indéfectible avec la mission de l'organisme.

Animé par une volonté sincère de redonner, son premier don majeur s’est transformé en une vision à plus long terme. Il a ainsi créé un fonds de dotation personnalisé chez Philanthropie Lanaudière dédié à la pérennité de La Maison Adhémar-Dion, dans lequel il a investi plus de 225 000 $, avec l’intention d’en soutenir la croissance.

La démarche de M. Hétu se distingue par son caractère innovant. En optant pour la philanthropie planifiée plutôt que pour un don ponctuel, il utilise un modèle rigoureux structuré sur un horizon de 20 ans.

Un soutien financier immédiat

Le capital de 225 000 $ est préservé et placé afin de générer des revenus annuels versés à l’organisme pour ses besoins courants. Un impact futur maximisé : À terme, l’ensemble du capital bonifié sera transféré à La Maison Adhémar-Dion, sécurisant sa mission pour les générations futures.

Impact et cohérence territoriale dans Lanaudière

Cette démarche constitue un véritable moteur de transformation pour la région. Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population et la croissance des besoins en soins palliatifs, le financement stable et prévisible de ce fonds permet de maintenir l’excellence des soins, indépendamment de la réalité financière des familles.

Au-delà de l'apport financier, l'initiative agit comme un puissant catalyseur. En devenant un ambassadeur actif qui mobilise son entourage et partage son histoire, M. Hétu sensibilise la communauté lanaudoise à l'importance des fonds de dotation. Il démontre concrètement qu'un engagement individuel réfléchi peut générer un impact collectif durable et faire évoluer les pratiques philanthropiques régionales. Par la profondeur de son engagement, la portée de son impact et sa vision d'avenir, Monsieur Serge Hétu incarne avec justesse les valeurs de la philanthropie moderne.

Le prix du Bâtisseur/René Martin, M. Pierre Dufresne

Un pilier communautaire pour Lanaudière M. Pierre Dufresne incarne la quintessence du bâtisseur régional. Par un engagement bénévole exceptionnel et multisectoriel, il contribue activement au développement de Lanaudière à travers la culture, la jeunesse, le sport, le tourisme et la gouvernance d’OBNL. Grand mobilisateur, il a notamment présidé une levée de fonds de la Fondation Richelieu ayant amassé 100 000 $, ainsi que le concert de clôture du Festival et concours de musique de Lanaudière.

Son parcours illustre un bénévolat efficace, et profondément structurant pour la région. Un impact durable sur le territoire. L'empreinte de M. Dufresne se mesure à la solidité des institutions qu’il soutient avec cœur : Sport et Jeunesse :

Bénévole de longue date en ski acrobatique et administrateur du Centre d’excellence acrobatique de Val Saint-Côme. Culture : Président du conseil d’administration du Camp musical Père Lindsay depuis 2002, veillant sur la relève artistique depuis près de 25 ans. En ralliant les partenaires et en renforçant les structures d'ici, M. Pierre Dufresne bâtit des projets durables pour l'avenir.

Mme Josée Girard, directrice générale et les membres du conseil d’administration félicitent ces personnes remarquables, généreuses et investies auprès de leur communauté, invitent toutes personnes et/ou organismes qui souhaitent mettre en lumière d’autres personnalités impliquées et humanistes, à les faire connaitre lors du prochain Grands prix de la philanthropie de Lanaudière 2027, les candidatures seront reçues tout au long de l’année, communiquez a [email protected] pour recevoir le bulletin d’inscription ou visitez le site de www.philanthropie.lanaudière.org.

