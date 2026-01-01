Une nouvelle saison gourmande s’amorce dans Lanaudière

Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) et Tourisme Lanaudière ont donné le coup d’envoi à la saison gourmande estivale lors d’un événement tenu le 16 juin dernier à la Seigneurie des Patriotes.

Réunissant producteurs, gestionnaires de marchés publics ainsi que partenaires des secteurs touristique et bioalimentaire, cette rencontre a permis de présenter les nouveautés de la saison et d’inviter les visiteurs à découvrir les richesses gourmandes de la région à travers ses cinq circuits touristiques gourmands et ses 16 marchés publics Goûtez Lanaudière.

Cet événement marque le début d’une saison qui s’annonce riche en découvertes, en rencontres et en saveurs locales. Véritables vitrines du savoir-faire régional, les marchés publics et les entreprises bioalimentaires de Lanaudière contribuent à faire rayonner le territoire tout en favorisant l’achat local et la rencontre entre producteurs, artisans et consommateurs.

Des marchés publics animés tout l’été

La saison sera ponctuée de nombreuses activités dans les marchés publics de la région. Parmi les rendez-vous à inscrire au calendrier :

- Le Marché public de Joliette accueille les visiteurs tous les samedis de la saison;

- Le Marché public Moulinois de Terrebonne ouvre ses portes à compter du 4 juillet;

- Le Marché public de Repentigny présente sa journée thématique Saveurs du monde le 5 juillet;

- Le Marché fermier de Saint-Norbert tiendra son épluchette de maïs le 22 août;

Le Marché des bonheurs gourmands de Sainte-Julienne proposera une nouvelle offre de restauration mobile ainsi que sa Fête des familles et des récoltes le 5 septembre;

- La Grande Fête des récoltes du Marché fermier de Saint-Jean-de-Matha se déroulera le 19 septembre.

Des nouveautés à découvrir sur les circuits gourmands

Plusieurs entreprises participantes bonifient leur offre cette année afin d’enrichir l’expérience des visiteurs.

Nouvelles saveurs et produits:

- Alchimiste Microbrasserie lance une première sauce piquante Nashville sans gluten à base de bière;

- L’Albion ajoute cinq nouvelles bières à sa gamme;

- La Fromagerie du Champ à la Meule présente son nouveau fromage Le Cœur du Dragon ainsi que plusieurs nouveautés en boutique;

- Ferme Vallée Verte dévoile un cheddar érable, poivre et chipotle, également offert en fromage en grains;

- Les Museaux d’Écosse proposent un nouveau gelato au lait de bufflonne.

Expériences gourmandes:

Les Jardins Arômes et Saveurs accueilleront un concert au jardin entouré de lavande le 30 août;

- Le Vignoble Saint-Gabriel, sous une nouvelle propriété, bonifie son offre avec une terrasse et un menu mettant en valeur plusieurs producteurs lanaudois;

- Qui Sème Récolte lance ses nouveaux 5 à 7 du verger tous les vendredis de l’été.

Distinction régionale:

Le restaurant Huit 100 Vingt a récemment obtenu une étoile verte du Guide Michelin, soulignant son engagement envers une gastronomie durable.

La saison est également marquée par l’arrivée de nombreux produits frais du terroir, dont les asperges, les mescluns, les fraises et les camerises.

« Les artisans des saveurs contribuent à faire rayonner toute la richesse gourmande de Lanaudière. Les circuits et marchés publics permettent de découvrir une offre diversifiée, tant en milieu urbain qu’en pleine nature, tout en profitant d’un accueil chaleureux et d’expériences de grande qualité », souligne Mme Elaine Desjardins, directrice générale de Tourisme Lanaudière.

« Le diagnostic des marchés publics réalisé en 2025 a confirmé l’attachement des visiteurs envers ces lieux rassembleurs. Les marchés publics permettent non seulement de s’approvisionner en produits frais et locaux, mais aussi de rencontrer les producteurs et artisans qui les façonnent. Chaque achat devient ainsi une véritable expérience », affirme Mme Karine Charpentier, directrice générale du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière.

Une identité culinaire distinctive en émergence

L’événement a également permis de présenter quelques faits saillants du nouveau portrait de l’identité culinaire lanaudoise. Cette démarche met en lumière les caractéristiques distinctives du territoire et le lien étroit entre le patrimoine, la culture et l’alimentation.

Parmi les éléments présentés, notons la présence d’une tomate reconnue par le mouvement international Slow Food, le rôle de chef de file de Lanaudière dans l’enseignement des comestibles forestiers ainsi que l’importance de la région dans la production avicole québécoise. D’autres présentations ainsi qu’un plan d’action visant à mettre en valeur ces éléments distinctifs seront dévoilés au cours de la prochaine année.

Pour découvrir les marchés publics et les circuits touristiques gourmands, visitez www.goutezlanaudiere.ca.