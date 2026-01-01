Une offensive régionale pour promouvoir l’impact du mentorat

Les services de développement économique locaux, les SADC de Lanaudière, Lanaudière Économique ainsi que les cinq cellules de mentorat de Lanaudière unissent leurs forces pour lancer l’offensive régionale « Reprendre, ça se transmet », une campagne de sensibilisation visant à mettre en lumière le rôle essentiel du mentorat dans les processus de transfert et de repreneuriat d’entreprise.

Alors qu’un nombre important d’entrepreneurs de Lanaudière approchent la relève ou envisagent de céder leur entreprise dans les prochaines années, le transfert d’entreprise représente un enjeu majeur pour la vitalité économique de la région. Au-delà des considérations financières, juridiques et opérationnelles, cette démarche comporte également une importante dimension humaine.

« Le transfert d’une entreprise ne repose pas seulement sur des chiffres, des actifs ou des opérations. Il s’agit avant tout d’une aventure humaine où l’expérience, les émotions, les valeurs et le savoir se transmettent également », souligne Martine Daoust, présidente de Lanaudière Économique.

Par cette offensive régionale, les partenaires souhaitent rappeler que les relayeurs (cédants) comme les repreneurs gagnent à être accompagnés par des mentors ayant eux-mêmes vécu un achat, une vente ou un transfert d’entreprise et ce, dans la région.

Un accompagnement humain au cœur du repreneuriat

La campagne « Reprendre, ça se transmet » repose sur trois grands axes :

- Le transfert humain : un transfert d’entreprise est avant tout une transaction humaine;

- Le transfert de savoir : des échanges pour un transfert en confiance;

- Le savoir-faire local : Lanaudière peut compter sur un réseau de mentors chevronnés en matière de transfert d’entreprise.

Dans un contexte où plusieurs entrepreneurs vivent de l’incertitude, de la pression et de l’isolement pendant un processus de transfert, le mentorat entrepreneurial représente un levier important. Il permet d’échanger avec des personnes ayant vécu des réalités similaires, de prendre du recul stratégique et d’être mieux outillé pour traverser les différentes étapes du transfert.

Un transfert d’entreprise bien accompagné augmente considérablement les chances de réussite et de continuité de l’entreprise.

« Le mentorat permet de briser l’isolement et de favoriser des décisions plus éclairées. Pour un repreneur, être accompagné par quelqu’un qui comprend les réalités d’un achat d’entreprise peut faire toute la différence. Pour un relayeur, c’est aussi un espace d’échange précieux durant une transition souvent chargée d’émotions », poursuit Martine Daoust.

Une mobilisation régionale pour des transferts durables

Déployée dans le cadre du projet Repreneuriat Lanaudière 2025-2028, cette offensive régionale vise notamment à :

- Faire connaître l’impact du mentorat dans la réussite d’un parcours de transfert d’entreprise;

- Rappeler l’importance de la communication dans un transfert d’entreprise;

- Faciliter l’accès à des mentors ayant déjà acheté ou vendu une entreprise;

- Augmenter le nombre de relayeurs et de repreneurs accompagnés en mentorat;

- Favoriser des transferts d’entreprises plus humains, structurés et durables.

Prenez action dès maintenant.

Vous envisagez de céder ou de reprendre une entreprise? Profitez de l’accompagnement d’un mentor en communiquant avec l’une des cinq cellules de mentorat de Lanaudière :

- Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm – Mentorat;

- Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption – Mentorat;

- CJE de D’Autray-Joliette – Mentorat d’affaires Dyade;

- Mentorat Les Moulins;

- SADC Matawinie – Mentorat;

Réservez dès maintenant à l'agenda l’événement « Transformez votre vision en action : transfert d’entreprise et mentorat », qui se tiendra le 21 octobre 2026 au Club de golf Montcalm.

Inscrivez-vous à la liste d’attente pour recevoir toutes les informations à venir en manifestant votre intérêt à l’adresse suivante: [email protected].

