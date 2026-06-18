Une nouvelle tyrolienne géante de 700 mètres dans Lanaudière

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles a procédé au lancement officiel de sa toute nouvelle tyrolienne géante de 700 mètres lors d'une conférence de presse réunissant plusieurs élus municipaux, régionaux et partenaires du milieu venus souligner l'aboutissement de ce projet récréotouristique majeur pour Lanaudière.

Avec ses 700 mètres de longueur, cette impressionnante traversée aérienne permet aux visiteurs de survoler la rivière L'Assomption, de traverser la canopée et d'admirer sous un angle complètement inédit la spectaculaire Chute Monte-à-Peine ainsi que les paysages grandioses qui caractérisent le parc régional.

Cette nouvelle attraction vient enrichir l'offre touristique déjà diversifiée du parc et permettra à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir les richesses naturelles du territoire de façon originale et sécuritaire.

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir offrir à la population et aux visiteurs une expérience unique qui met en valeur notre patrimoine naturel exceptionnel. Cette tyrolienne représente un investissement important dans le développement touristique durable de notre région et permettra à des milliers de personnes de découvrir le parc sous un tout nouvel angle », souligne Alexis Castonguay-Laplante, directeur général du Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles.

Grâce à sa formule accessible, la nouvelle attraction se positionne parmi les expériences de méga tyrolienne de plus de 500 mètres les plus abordables au Québec, permettant à un large public de vivre une aventure aérienne spectaculaire à coût raisonnable.

Le lancement officiel s'est déroulé en présence de nombreux représentants du milieu municipal et régional, témoignant de l'importance du projet pour le développement récréotouristique de Lanaudière et de l'intérêt qu'il suscite auprès des visiteurs de partout au Québec.

Les réservations sont maintenant ouvertes. Toutes les informations concernant les tarifs, les conditions de participation, les critères de sécurité et les périodes d'opération sont disponibles au : https://parcdeschutes.com/tyrolienne/.

Une expérience unique au cœur de Lanaudière

Suspendus au-dessus de la rivière L'Assomption, les participants profitent d'un point de vue exceptionnel sur l'une des plus belles chutes de la région. L'expérience permet de combiner sensations fortes, découverte de la nature et admiration des paysages qui font la renommée du Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles.

Cette nouvelle attraction s'ajoute aux nombreuses activités déjà offertes sur le territoire, notamment la randonnée pédestre, le fat bike, la pêche, les activités d'interprétation de la nature ainsi qu'une programmation événementielle en plein essor.