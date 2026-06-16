Lanaudière se distingue lors du 28e Gala national du Défi OSEntreprendre

Le mercredi 10 juin, au Palais Montcalm de Québec, plus de 500 invités réunis sur place et des centaines d’autres connectés à distance ont célébré l’audace, la créativité et l’engagement d’élèves, d’étudiants et d’entrepreneurs de partout au Québec à l’occasion du 28e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre.

Dans une atmosphère empreinte d’émotion et de fierté, 32 distinctions ont été remises aux lauréats nationaux de cette 28e édition, mettant en lumière des initiatives inspirantes qui contribuent au dynamisme entrepreneurial québécois.

Les organismes de développement économique de la région ainsi que Lanaudière Économique sont particulièrement fiers d’annoncer que Lanaudière s’est illustrée à cinq reprises sur la scène nationale, récoltant deux distinctions majeures et trois prix spéciaux.

Lauréats nationaux de Lanaudière

Volet Scolaire

- Catégorie Secondaire 1er cycle

La patte verte, Jeune COOP

École secondaire du Havre-Jeunesse (CSS des Samares)

- Catégorie Adaptation scolaire (secondaire et éducation des adultes)

Jeune coop – Un pas vers un monde meilleur

École de l’Intervalle (CSS des Samares)

Prix spéciaux

- Prix spécial Coup de cœur Coopératif

Jeune coop – Un pas vers un monde meilleur

École de l’Intervalle (CSS des Samares)

- Prix spécial Coup de cœur Développement durable

Autiste à la ferme

MRC de Matawinie

- Prix spécial Engagement régional

Défi OSEntreprendre Lanaudière

Découvrez l’ensemble des lauréats nationaux 2026 !



Au total, plus de 12 000 $ en bourses ont été attribués à des projets et initiatives de la région. Cette reconnaissance et ce soutien financier contribuent concrètement au développement d’entreprises et de projets porteurs qui enrichissent le tissu économique et social de Lanaudière.

Une soirée marquée par l’émotion et la fierté

Animée par Anaïs Favron, cette soirée mémorable était présidée par Simon Philibert, fondateur du Groupe Embargo et lauréat régional Réussite inc. 2018. L’événement s’est déroulé en présence de Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, qui a livré le mot d’ouverture, ainsi que de Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie, de Réjean Houle, sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat à la jeunesse, et des 17 délégations régionales du Défi OSEntreprendre.

Lanaudière était représentée par une délégation de plus de 50 participants, composée d’entrepreneurs, d’intervenants du milieu économique, d’enseignants et de jeunes porteurs de projets. La région comptait également une dizaine de finalistes nationaux, tous inspirants ambassadeurs de l’entrepreneuriat lanaudois.

Cette forte représentation témoigne du dynamisme entrepreneurial qui anime notre territoire et de la mobilisation exceptionnelle des partenaires qui accompagnent les entrepreneurs de demain.

L’émotion, la fierté et le sentiment d’accomplissement étaient palpables tout au long de la soirée. Lanaudière félicite chaleureusement l’ensemble des participants, finalistes et lauréats, et remercie l’équipe du Défi OSEntreprendre pour l’organisation de cette 28e édition remarquable.

Et la bonne nouvelle se poursuit : la 29e édition du Gala national du Défi OSEntreprendre se tiendra dans la MRC de Matawinie, au nord de Lanaudière. Un rendez-vous qui promet de faire rayonner encore davantage la région et son esprit entrepreneurial à l’échelle du Québec.