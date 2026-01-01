Nous joindre
À 87 % en faveur

Entente de principe entérinée entre Hydro-Québec et un syndicat de 5500 membres

durée 12h00
15 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Les quelque 5500 employés membres du Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec (SSPHQ) ont voté mercredi soir à 87 % en faveur de l'entente de principe qui était intervenue le 19 décembre dernier. La convention collective était échue depuis décembre 2024.

Le deuxième plus grand syndicat de la société d'État en a fait l'annonce par voie de communiqué, en mentionnant une augmentation salariale composée de 18,4 % minimum pour les années 2024-2029.

«Cette négociation a représenté pour nous un changement de paradigme, affirme dans le communiqué le président du SSPHQ-SCFP 4250, Gilles Cazade. Dans un contexte politique difficile et avec du roulement à la tête de la société d'État, nous avons innové dans nos moyens de pression, recadré les relations de travail et franchi de grands pas de mobilisation

La nouvelle convention collective prévoit que de nouvelles lignes de promotions seront introduites pour les spécialistes, ainsi qu'une clause prévoyant la flexibilité pour le choix de la majorité des journées en télétravail.

Cette section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, indique également qu'un projet pilote d'une durée de 12 mois verra le jour afin d'«élargir l'utilisation des bureaux satellites et de maximiser l'usage des locaux d'Hydro-Québec».

«Nous avons aussi obtenu des dispositions qui nous permettront de mieux encadrer la sous-traitance et de protéger l'expertise interne d'Hydro-Québec, ajoute M. Cazade. Tout cela nous prépare bien aux prochaines négociations.»

Le litige portait sur le recours à la sous-traitance. Le syndicat désirait garder l'expertise à l'interne et protéger les emplois de ses membres, alors qu'Hydro-Québec disait avoir besoin de flexibilité pour s'adapter aux situations changeantes.

 

