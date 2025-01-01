Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Évitez les mauvaises surprises

Ouvert ou fermé pour le jour de l'An?

durée 10h00
30 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Tout comme Noël, le jour de l'An apporte des modifications aux horaires des différents commerces ou services aux Québécois. 

Pour vous éviter de mauvaises surprises, l'équipe de Néomédia vous a fait une liste des endroits concernés par ces changements.

Ouvert

- Les épiceries à petite surface peuvent garder leurs portes ouvertes selon leurs heures habituelles, mais peuvent également décider de ne pas ouvrir; 

- Les dépanneurs peuvent également demeurer ouverts; 

- Les transports en communs ont souvent des horaires réduits;

- Les pharmacies peuvent décider d'ouvrir selon leur horaire normal, mais plusieurs réduisent leurs heures. 

- Les urgences des hôpitaux ne ferment jamais leurs portes; 

- Les restaurants;

- Les stations d'essence;

- Les stations de ski

- Et les cinémas.

Fermé

- Les épiceries à grande surface retrouvent leur horaire habituel à partir du 2 janvier, mais la plupart ferment leurs portes plus tôt le 31 décembre;

- Les succursales de la SAQ Sélection, Classique, Signature et Dépôt ferment leurs portes le 31 décembre à 17h, tandis que les Express ferment à 19 h. Le 1er janvier , toutes les SAQ sont fermées jusqu'au 2 janvier à 13 h.  

- Les CLSC sont fermés pour ce jour férié; 

- Les caisses et les banques ne sont pas accessibles le 31 décembre et le 1er janvier;

- Les bureaux de Postes Canada n'offrent pas leurs services le 1er janvier; 

- Et les centres commerciaux et la plupart des magasins sont contraints par la loi de fermer durant les jours fériés de Noël et du jour de l'An. 

Il est fortement conseillé de s'informer avant de se déplacer pour éviter de se retrouver à se cogner le nez contre une porte barrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les producteurs d'alcool américains dénoncent les produits locaux favorisés au Canada

Publié le 26 décembre 2025

Les producteurs d'alcool américains dénoncent les produits locaux favorisés au Canada

Un groupe de producteurs d'alcool américains accuse les détaillants canadiens d'accorder un avantage indu aux spiritueux locaux, notamment en pratiquant des marges bénéficiaires qu'il qualifie de «discriminatoires» en Nouvelle-Écosse et dans d'autres provinces. Le Distilled Spirits Council des États-Unis a transmis un document de 77 pages au ...

LIRE LA SUITE
Ouvert ou fermé en ce 25 décembrel?

Publié le 25 décembre 2025

Ouvert ou fermé en ce 25 décembrel?

À chaque Noël, les horaires des commerces ou des services aux citoyens sont chamboulés pour permettre au plus grand nombre de gens de profiter des célébrations.  Pour vous assurer de ne pas être pris au dépourvu, voici la liste des commerces et services qui seront ouverts ou fermés le 24 décembre. Ouvert - Les épiceries à petite surface ...

LIRE LA SUITE
Les ambulanciers paramédicaux et techniciens ambulanciers du Québec en grève

Publié le 24 décembre 2025

Les ambulanciers paramédicaux et techniciens ambulanciers du Québec en grève

Près de 40 services ambulanciers du Québec prévoient une grève illimitée à partir de la veille de Noël. Les 39 syndicats sont affiliés à la Fédération du préhospitalier du Québec et représentent plus de 2000 ambulanciers paramédicaux et techniciens ambulanciers de la province. Le porte-parole du syndicat, Jérémie Corneau-Landry, affirme que ...

LIRE LA SUITE