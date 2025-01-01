La société L.E.G.K. inc. et son administrateur condamnés à des amendes

La société L.E.G.K. inc. , installée à Saint-Lin-Laurentides, et son administrateur George Kaperonis ,résident de Saint-Hubert, ont été condamnés à payer des amendes à Revenu Québec totalisant 591 793 $.

La peine a été rendue le 11 novembre dernier, au palais de justice de Longueuil.

L’homme de 36 ans a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation relativement à des infractions de nature fiscale, tout comme la société en question, qu’il administrait.

Le défendeur comme la société ont plaidé coupables à deux chefs d’accusation qui pesaient contre eux, soit ceux d’avoir, entre le 1er décembre 2019 et le 26 mars 2021, fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participé, consenti ou acquiescé à leurs énonciations dans des déclarations de taxes (FPZ-500) représentant des droits éludés de 294 019,68 $.

La société L.E.G.K. inc. fait des affaires dans le domaine de la gestion de la main-d’œuvre, de la location et du service administratif.