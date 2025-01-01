Le gala Brandon en Action récompense Le Marché Bonichoix de Mandeville

Lors de la quatrième édition du gala Brandon en Action, près de 190 personnes se sont réunies. La Chambre de commerce Brandon a remis ses deux grands prix au Bonichoix, le Marché Madame S de Mandeville.

L'entreprise a reçu le prix Coup de cœur Desjardins décerné aux termes d’un vote populaire ainsi que le titre d’Entreprise de l’année Harnois Énergies.

Cette soirée qui vise à célébrer le travail et les succès des entreprises et organismes de Brandon a également récompensé Pierre Deschênes, nouvellement retraité de la Ferme Deschênes et président de la Corporation de développement de Saint-Damien. Il a reçu le prix Hommage pour sa contribution au milieu des affaires de Brandon depuis près de 40 ans.

La Chambre de commerce Brandon, en collaboration avec la SADC de D’Autray-Joliette, a également tenu à souligner la nouveauté sur son territoire en remettant des mentions d’honneur à 9 entreprises nouvellement implantées.

En collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières, la Chambre de commerce Brandon a remis une bourse de 1500$ à l’entreprise de la relève s’étant le plus démarquée au cours de la dernière année, soit la ferme florale Les Fleurs Sèment de Saint-Gabriel-de-Brandon.

Autres récipiendaires de la soirée

Projet culturel et entreprise en culture

Poterie Bonmatin



Innovation et développement durable

Les Amis de l’environnement de Brandon

Commerce de proximité

Le Bal Maski café coop

Industrie, entreprise manufacturière ou entreprise de construction

Planidec Construction

Croissance et rayonnement

Cible Famille Brandon