La CCGJ présente un dîner sous le signe du Leadership féminin

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) recevra à sa tribune Ruth Vachon, Chef de la direction du Réseau des femmes d’affaires du Québec, dans le cadre de son prochain dîner-conférence, présenté par Dunton Rainville, le 10 mars prochain au Château Joliette

Joignez-vous à Ruth Vachon pour une entrevue-conférence inspirante sur l’évolution du leadership féminin et son impact sur l’économie. À travers des échanges dynamiques et des exemples concrets, découvrez comment favoriser un accès équitable aux opportunités d’affaires pour les femmes et pourquoi cela représente un impératif économique. Une discussion engageante qui interpelle autant les femmes que les hommes, avec un appel à l’action puissant pour bâtir un monde des affaires plus inclusif et performant.

Personnalité du mois

Chaque mois, la CCGJ récompense une organisation ou une entreprise ayant contribué activement au développement économique de la MRC de Joliette en lui décernant le prix de la personnalité du mois. En janvier, le prix sera remis à SOLUTION INOX, qui devient ainsi finaliste pour le prix de la personnalité de l’année pour le gala Xcelsiors de 2026.

Anniversaire du mois

En collaboration avec la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), nous soulignerons également le 30e anniversaire de Créations Style Plus.