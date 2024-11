Nomination des nouveaux officiers du C.A de Lanaudière Économique

Les organismes locaux en développement économique et Lanaudière Économique ont procédé à la nomination de son conseil d'administration, le vendredi 1er novembre. Ces élections incluent de nouveaux officiers, avec à la clé une présidence féminine et un duo féminin à la tête de l’organisme.

Martine Daoust, forte de nombreuses années d'expérience dans le développement économique, succède à Nicolas Framery pour la présidence du Conseil. Cette nomination représente un tournant important dans l'histoire de l'organisme, puisqu'elle mise sur un leadership féminin double, alliant expertise et vision dans un secteur où les femmes étaient historiquement sous-représentées.

« C’est un immense privilège d’être élue présidente de Lanaudière Économique, et je suis particulièrement fière de voir un duo féminin prendre les rênes de l’organisme. Avec Pascale, nous sommes déterminées à travailler ensemble pour faire avancer nos projets et renforcer notre engagement envers la communauté. C’est un nouveau chapitre pour l’organisation et pour le développement de notre région », partage Martine Daoust, présidente du CA de Lanaudière Économique et directrice du développement local et des services aux entreprises chez CieNOV.

Un remerciement à l'ancien président

Lanaudière Économique remercie chaleureusement Nicolas Framery pour sa contribution et son engagement durant son mandat. Sous sa présidence depuis novembre 2019, l’organisme a connu une croissance notable, et ses contributions resteront gravées dans l’histoire de Lanaudière Économique.

« Je tiens à remercier sincèrement Nicolas pour tout ce qu’il a accompli avec nous. Travailler à ses côtés a été une expérience enrichissante et je suis heureuse de continuer à bénéficier de son expertise au sein du conseil d'administration. Il m’a non seulement bien accueilli en tant que nouvelle directrice, mais il m’a aussi accompagné de façon soutenue afin de m’approprier ce nouveau rôle », souligne Pascale Lapointe-Manseau, directrice générale de Lanaudière Économique.

Les nouvelles nominations du CA

Les autres officiers nouvellement nommés sont :

Hachirou Nassirou, directeur, Développement Matawinie, élu 1er vice-président;

Jonathan Landreville, directeur général, SADC Matawinie, élu 2e vice-président;

Katy Dénommée, directrice, Développement Économique D’Autray, élue secrétaire;

Claude Chartier, directeur général, SADC Achigan-Montcalm, réélu trésorier.

Ces nouveaux officiers viennent compléter les membres du conseil d’administration suivants : Joffrey Bouchard (directeur général, MRC de L’Assomption), Jocelyn de Grandpré (directeur général, SADC de D’Autray-Joliette), Sylvain Ouellet (directeur du développement économique et touristique, MRC Les Moulins), Chantale Cayer (conseillère aux services aux entreprises, MRC Les Moulins), Nicolas Rousseau (directeur général, MRC Montcalm), Gilles-Mathieu Vincent (commissaire industriel et implantation, CDÉJ), Nicolas Framery (directeur général, CDÉJ) et Keith-Michel Flamand (directeur général, Service de développement économique de Manawan).