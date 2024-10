Les Belles Combines et le Bal Maski Café coop honorées

Dans le cadre de la troisième édition du gala Brandon en Action, les entreprises Les Belles Combines de Saint-Gabriel et Le Bal Maski Café coop ont été couronnée de deux prix.

Visant à célébrer les succès des entreprises et organismes de la région, la Chambre de commerce Brandon a rassemblé une assistance record de plus de 180 personnes.

Les Belles Combines de Saint-Gabriel a obtenu le grand prix Entreprise de l’année Proxi et Le Bal Maski Café Coop, qui a été lauréat du prix de l’entreprise de l’année l’an dernier, a remporté le prix Coup de cœur Desjardins, attribué par un vote populaire.

Louise Chrétien, fondatrice récemment retraitée du Natur’Eau Spa et Chalets et membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce Brandon, a été honorée par le prix Hommage en reconnaissance de sa contribution au milieu des affaires de Brandon au cours des 17 dernières années.

Par ailleurs, la Chambre de commerce Brandon, en collaboration avec la SADC de D’Autray-Joliette, a souhaité mettre en lumière les nouvelles entreprises sur son territoire en décernant des mentions d’honneur à 17 d’entre elles nouvellement implantées.

En collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières, la Chambre de commerce Brandon était heureuse de remettre une bourse de 1200$ à la nouvelle entreprise s’étant le plus démarquée. Le restaurant Tel père, telles filles de Mandeville a remporté le prix « Relève et nouvelle entreprise ».

Les autres récipiendaires de la soirée sont : Projets culturels et entreprises en culture présenté par Familiprix Champoux, Gagnon, Brissette et Ouellet : Fou de Vous, Innovation et développement du milieu présenté par Lanaudière Économique : Coop santé du Grand Brandon, Croissance et rayonnement: Marché Brandon , Commerce de proximité : Jardins RC et Industrie, entreprise manufacturière ou entreprise de construction présenté par Développement Économique D’Autray : Ti-Bonhomme Excavation.