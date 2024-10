Finaliste pour un prix de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec

Sara Labrecque, chocolatière en chef et copropriétaire de Choco Chocolat, est finaliste pour le prix de Chef pâtissier (ère) chocolatier(ère), Trophée Saint-Honoré de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec.

Cet événement annuel célèbre l’excellence des professionnels de la gastronomie. Le public et les pairs de l'industrie détermineront les gagnants qui seront annoncés le 13 octobre. Nous invitons la population à encourager Sara en votant sur sccpq.ca/votes-2024.

« Je suis honorée d’être en lice pour un prix aussi prestigieux. La chocolaterie est pour moi une passion qui me porte chaque jour. Je tiens à remercier de tout cœur la communauté de Joliette et de Lanaudière, fidèle à Choco chocolat depuis 2007. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des clients qui valorisent et reconnaissent notre savoir-faire artisanal! », souligne la chocolatière.

Animée par le volet créatif de son travail, Sara excelle dans l'art de transformer le chocolat en de véritables œuvres d'art. Chaque création, qu'elle soit simple ou complexe, est finement réalisée à la main, dans le respect des traditions artisanales. Ce souci du détail et de l'authenticité confère à ses chocolats une qualité rare, où chaque pièce devient un hommage à l’art du chocolat.

Prolifique, elle élabore huit collections éphémères par année, comprenant entre 10 et 30 créations uniques chacune, en plus de collections de chocolats personnalisables, des collections de chocolats ludiques pour les enfants, des chocolats personnalisables pour les entreprises. À cela s’ajoutent 30 saveurs de chocolats fins, 25 saveurs de tablettes de chocolat, des saveurs de mélanges pour lait au chocolat et de boules pour chocolat chaud, une gamme variée de confiserie maison, des caramels et tartinades en pot, ainsi que l’élaboration d’une grande variété de saveurs de gelatos et sorbets. Les produits de Choco Chocolat sont offerts à la boutique du 554 Manseau à Joliette, en ligne et dans une trentaine de points de vente au Québec.